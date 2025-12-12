Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Гай Ричи набрал актеров для «Молодого Шерлока» по блату: чьи дети сыграют главные роли в сериале

Гай Ричи набрал актеров для «Молодого Шерлока» по блату: чьи дети сыграют главные роли в сериале

12 декабря 2025 07:58
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

Образы достались родственникам звезд.

Вселенная сыщика на экране продолжает развиваться. На Amazon Prime Video показали первые отрывки из свежего проекта знаменитого Гая Ричи.

Режиссёр, уже отметившийся стилизованными «Шерлоком Холмсом» с Робертом Дауни-младшим, на этот раз заглядывает в юность легендарного сыщика. Сериал «Молодой Шерлок» задуман как масштабный приквел, который должен раскрыть истоки знаменитых методов дедукции, становление характера и те самые первые дела, что сформировали гения с Бейкер-стрит задолго до встречи с доктором Ватсоном.

Сюжет сериала «Молодой Шерлок»

Новый сериал берёт за основу популярный цикл книг Энди Лейна, который смело фантазирует о юности гения с Бейкер-стрит. Хотя ряд конкретных сюжетных поворотов пока держат в секрете, общий вектор уже ясен.

Зрителям покажут 19-летнего Шерлока, которому предстоит столкнуться с первым по-настоящему сложным делом. Расследуя загадочное убийство в стенах Оксфордского университета, юный сыщик наткнётся на нити, ведущие к огромному и опасному заговору.

Погоня за истиной окажется настолько масштабной, что вынудит его покинуть Англию и отправиться в рискованное кругосветное путешествие.

Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

Детали сериала «Молодой Шерлок»

В касте проекта сплошь «непо-беби» — звездные дети Голливуда, правда уже подросшие. Центральный образ достался Хиро Файнсу Тиффину, племяннику знаменитого Рэйфа Файнса. Молодой актер уже знаком зрителям по «Министерству неджентльменских дел».

А роль старшего брата Шерлока, могущественного Майкрофта, досталась Максу Айронсу, сыну легендарного Джереми Айронса и Шинед Кьюсак.

Выход проекта из 8 серий намечен на 2026 год.

Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

Ранее портал «Киноафиша» писал про сериал от Гая Ричи, который стал хитом 2025 года и получил 76% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадры из сериала «Молодой Шерлок»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сэмми, что ты наделал!? Фанаты выдвинули версию, как звезда «Сверхъестественного» будет связан с Хоумлендером в 5 сезоне «Пацанов» Сэмми, что ты наделал!? Фанаты выдвинули версию, как звезда «Сверхъестественного» будет связан с Хоумлендером в 5 сезоне «Пацанов» Читать дальше 13 декабря 2025
Гай Ричи снимет новых «Джентльменов»: обещает сохранить рецепт хита, но добавить туда Камбербэтча Гай Ричи снимет новых «Джентльменов»: обещает сохранить рецепт хита, но добавить туда Камбербэтча Читать дальше 13 декабря 2025
В новых сериях «Анатомии страсти» вернется культовая героиня из 1 сезона: этого ждали все фанаты В новых сериях «Анатомии страсти» вернется культовая героиня из 1 сезона: этого ждали все фанаты Читать дальше 10 декабря 2025
«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер «Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер Читать дальше 11 декабря 2025
«До конца не верила, кто убийца»: этот триллер 2025 года стал головоломкой для зрителей, а ведь он снят по реальной жуткой истории «До конца не верила, кто убийца»: этот триллер 2025 года стал головоломкой для зрителей, а ведь он снят по реальной жуткой истории Читать дальше 11 декабря 2025
В Голливуде впервые снимут свою версию «Мастера и Маргариты»: кого сыграет в ленте Джонни Депп В Голливуде впервые снимут свою версию «Мастера и Маргариты»: кого сыграет в ленте Джонни Депп Читать дальше 11 декабря 2025
Чем Кольцо Всевластья похоже на Железный трон: кажется, Мартин списал главную деталь у Толкина Чем Кольцо Всевластья похоже на Железный трон: кажется, Мартин списал главную деталь у Толкина Читать дальше 11 декабря 2025
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Читать дальше 10 декабря 2025
2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным 2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше