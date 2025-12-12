Гай Ричи набрал актеров для «Молодого Шерлока» по блату: чьи дети сыграют главные роли в сериале

Вселенная сыщика на экране продолжает развиваться. На Amazon Prime Video показали первые отрывки из свежего проекта знаменитого Гая Ричи.

Режиссёр, уже отметившийся стилизованными «Шерлоком Холмсом» с Робертом Дауни-младшим, на этот раз заглядывает в юность легендарного сыщика. Сериал «Молодой Шерлок» задуман как масштабный приквел, который должен раскрыть истоки знаменитых методов дедукции, становление характера и те самые первые дела, что сформировали гения с Бейкер-стрит задолго до встречи с доктором Ватсоном.

Сюжет сериала «Молодой Шерлок»

Новый сериал берёт за основу популярный цикл книг Энди Лейна, который смело фантазирует о юности гения с Бейкер-стрит. Хотя ряд конкретных сюжетных поворотов пока держат в секрете, общий вектор уже ясен.

Зрителям покажут 19-летнего Шерлока, которому предстоит столкнуться с первым по-настоящему сложным делом. Расследуя загадочное убийство в стенах Оксфордского университета, юный сыщик наткнётся на нити, ведущие к огромному и опасному заговору.

Погоня за истиной окажется настолько масштабной, что вынудит его покинуть Англию и отправиться в рискованное кругосветное путешествие.

Детали сериала «Молодой Шерлок»

В касте проекта сплошь «непо-беби» — звездные дети Голливуда, правда уже подросшие. Центральный образ достался Хиро Файнсу Тиффину, племяннику знаменитого Рэйфа Файнса. Молодой актер уже знаком зрителям по «Министерству неджентльменских дел».

А роль старшего брата Шерлока, могущественного Майкрофта, досталась Максу Айронсу, сыну легендарного Джереми Айронса и Шинед Кьюсак.

Выход проекта из 8 серий намечен на 2026 год.

Ранее портал «Киноафиша» писал про сериал от Гая Ричи, который стал хитом 2025 года и получил 76% на Rotten Tomatoes.