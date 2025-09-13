«Гарри Поттер» намекал, но большинство не заметило: вот на каком факультете на самом деле учился Хагрид

В «Поттериане» Хагрид кажется вечным хранителем Хогвартса, человеком, который всегда был рядом с юными волшебниками. Но мало кто задумывался, на каком факультете он сам учился и как складывались его школьные годы.

Хагрид поступил в Хогвартс и попал в Гриффиндор — факультет, где ценят храбрость, преданность и готовность рисковать ради других. Его простодушие и сила идеально вписывались в эти традиции.

Интересно, что учился Хагрид почти в одно время с Томом Реддлом. Будущий Тёмный Лорд был старше его на два курса. Их судьбы пересеклись: именно Реддл позже обвинил Хагрида в открытии Тайной комнаты, и из-за этого полувеликан был исключён из школы.

Хотя Хагрид так и не окончил Хогвартс, связь с Гриффиндором ощущается во всех книгах. Его готовность рисковать ради Гарри и друзей, его вера в добро и любовь к магическим существам — всё это делает его настоящим гриффиндорцем.

И разве можно представить, чтобы Хагрид оказался в другом доме?

