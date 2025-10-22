Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Гароу скатился, тайтл – тоже»: анимация 3 сезона «Ванпанчмена» – худшая в истории аниме, и два эпизода это подтверждают (видео)

«Гароу скатился, тайтл – тоже»: анимация 3 сезона «Ванпанчмена» – худшая в истории аниме, и два эпизода это подтверждают (видео)

22 октября 2025 19:06
«Гароу скатился, тайтл – тоже»: анимация 3 сезона «Ванпанчмена» – худшая в истории аниме, и два эпизода это подтверждают (видео)

Все надежды на то, что нас ждет эпик в будущих сериях.

Шесть лет ожидания — и ради чего? Всего две серии третьего сезона «Ванпанчмена» вышли в эфир, а фанаты уже рвут на голове волосы. Когда-то эталонный экшен с филигранной анимацией и роскошными сценами боёв теперь выглядит как демо-видео в PowerPoint.

Нет, совсем не метафора — в одной из сцен второго эпизода зрители реально увидели 40 секунд неподвижных кадров с голосом за кадром. Даже не удосужились анимировать движение губ. Интернет уже окрестил сцену «One Frame Man» и назвали его едва ли не худшим в истории этого аниме.

Гароу скатился, и аниме – тоже

Началось всё с «уже легендарного» момента: Гароу спускается по склону, спасая ребёнка. Точнее, скользит вниз, как PNG-картинка, перетаскиваемая мышкой. Серьёзно: зрители сравнивают сцену с двумя ключевыми кадрами, между которыми модель просто «передвинули».

И это после шести лет ожидания и криков о «возвращении легенды». Даже самые лояльные фанаты, привыкшие закрывать глаза на бюджетные ухищрения, признали: такого падения качества сериал ещё не знал.

Но если с Гароу можно было отмахнуться — мол, сцена не ключевая, — то протест горожан против Ассоциации героев во втором эпизоде уже не спишешь на «экономию времени».

Почти минута неподвижных картинок, медленные панорамы и голоса в фоне. Аниме внезапно превратилось в радиоспектакль с презентацией.

Почему всё так плохо

Ответ прост и грустен: студия J.C. Staff. Её взяли после ухода легендарной Madhouse ещё во втором сезоне, и фанаты тогда уже заметили падение динамики. И теперь это свободное падение без тормозов.

Режиссёр третьего сезона Синпэй Нагай заранее предупреждал, что новое продолжение «не дотянет до первой части» и что он взялся за проект скорее «по долгу», чем из вдохновения.

Он даже объяснял, что студия старается создать «более гуманные условия труда» и не загоняет аниматоров, как это делают крупные компании. Прекрасная цель — но результат выглядит так, будто страдают и люди, и кадры.

«Гароу скатился, тайтл – тоже»: анимация 3 сезона «Ванпанчмена» – худшая в истории аниме, и два эпизода это подтверждают (видео)

Фанаты в ярости, но всё ещё надеются

Комментарии под эпизодами — сплошной крик боли.

«Брат просто лагает, спускаясь с холма», «Я делаю глубокие вдохи до, во время и после каждой серии», «Это хуже, чем “Начало после конца”», — пишут зрители, настаивая, что легендарный тайтл заслуживает гораздо большего.

Впрочем, есть и те, кто пытается сохранять спокойствие: возможно, студия копит бюджет ради грандиозной схватки Сайтамы с Ассоциацией Монстров.

Дескать, эта сцена, если её сделают достойно, действительно может «сломать интернет». Но пока то, что видят фанаты, ломает последние надежды публики на возвращение некогда легендарного сериала к прежней форме.

«Гароу скатился, тайтл – тоже»: анимация 3 сезона «Ванпанчмена» – худшая в истории аниме, и два эпизода это подтверждают (видео)

От «я разнесу любого» до «я теперь слайд-шоу»

Когда-то «Ванпанчмен» стал феноменом, который разрушал штампы сёнена — анимация, юмор, абсурд и философия одиночества супергероя. Сейчас же всё это разбивается о статичные кадры и безжизненные сцены.

Парадоксально, но герой, способный уничтожить любого одним ударом, бессилен против бюджетных ограничений и производственного хаоса.

Пока J.C. Staff молчит, интернет продолжает хоронить третий сезон. А вы дадите ему шанс?

Ранее мы также писали: Фанаты «Solo Leveling», подвиньтесь: в Японии выбрали 3 лучших аниме 2025 года, и «прокачки» в списке нет

Фото: Кадры из сериала «Ванпанчмен»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Третий сезон «Ванпанчмена» с треском провалился, но зрители уже выбрали нового фаворита: шедевр среди иссекаев Третий сезон «Ванпанчмена» с треском провалился, но зрители уже выбрали нового фаворита: шедевр среди иссекаев Читать дальше 23 октября 2025
«Отбеливатель» или что-то с глубоким смыслом? Фанаты разгадали, почему культовое аниме называется «Блич» «Отбеливатель» или что-то с глубоким смыслом? Фанаты разгадали, почему культовое аниме называется «Блич» Читать дальше 23 октября 2025
«Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме «Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме Читать дальше 23 октября 2025
Проклятый дух Шредингера: в «Магической битве» официально оживили самого ненавистного злодея тайтла – фанаты 5 лет считали, что он погиб Проклятый дух Шредингера: в «Магической битве» официально оживили самого ненавистного злодея тайтла – фанаты 5 лет считали, что он погиб Читать дальше 22 октября 2025
Продолжение «Монолога фармацевта» будет не по манге, но фанаты точно не расстроятся: называем дату премьеры 3 сезона (и полнометражки!) Продолжение «Монолога фармацевта» будет не по манге, но фанаты точно не расстроятся: называем дату премьеры 3 сезона (и полнометражки!) Читать дальше 22 октября 2025
Фанаты «Solo Leveling», подвиньтесь: в Японии выбрали 3 лучших аниме 2025 года, и «прокачки» в списке нет Фанаты «Solo Leveling», подвиньтесь: в Японии выбрали 3 лучших аниме 2025 года, и «прокачки» в списке нет Читать дальше 21 октября 2025
Надежда уплывает последней: финал 3 сезона «Дэрила Диксона» – стыд и позор, даже в «Игре престолов» логики было больше Надежда уплывает последней: финал 3 сезона «Дэрила Диксона» – стыд и позор, даже в «Игре престолов» логики было больше Читать дальше 20 октября 2025
Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза Читать дальше 19 октября 2025
102 000 000 просмотров в считанные дни: свежая дорама Netflix уделала даже западные премьеры – всего 13 серий (и 1 джинн) 102 000 000 просмотров в считанные дни: свежая дорама Netflix уделала даже западные премьеры – всего 13 серий (и 1 джинн) Читать дальше 19 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше