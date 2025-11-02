3 хоррора для похудения, которые сожгут столько же калорий, как и тренировка: не верите? Так говорят ученые!

Достаточно не блокировать эмоции при просмотре.

Распространено мнение, что фильмы ужасов негативно влияют на психическое состояние. Однако научные исследования показывают, что умеренный просмотр хорроров может оказывать даже положительное воздействие на организм.

Отклик на стрессовые ситуации в кино сопровождается выбросом адреналина, что приводит к ускорению метаболизма. Согласно данным исследований, за время просмотра полуторачасового фильма ужасов организм можно сжечь количество калорий, сопоставимое с тренировкой.

Польза хорроров

Исследователи из Вестминстерского университета обнаружили нестандартный метод энергозатрат, не требующий физических нагрузок или пищевых ограничений. Согласно данным, опубликованным в Daily Mail, просмотр фильмов ужасов может активизировать полезные процессы обмена веществ в организме.

В эксперименте с участием 10 добровольцев специалисты фиксировали показатели сердечного ритма и кислородного обмена во время киносеансов. Анализ данных показал, что при просмотре хорроров энергозатраты увеличивались на 30% по сравнению с состоянием покоя.

90-минутный сеанс страшного кино приводил к сжиганию в среднем 113 килокалорий, что сопоставимо с получасовой пешей прогулкой.

А ещё, согласно исследованиям, жуткие фильмы уменьшает депрессию и тревожность.

Топ фильмов «для похудения»

Согласно исследованию, абсолютным лидером «по калорийности» оказался культовый хоррор «Сияние» с Джеком Николсоном — просмотр этой ленты потребовал в среднем 184 килокалории.

На второй позиции расположилась классическая картина «Челюсти» с показателем в 161 килокалорию.

Замыкает тройку лидеров «Изгоняющий дьявола» с энергозатратами в 158 килокалорий.

А вот современные хоррор-проекты продемонстрировали значительно более скромные результаты — порядка 101 килокалории. А значит и впечатляют они куда меньше.

