«Ганнибал» вернется с новым сезоном? Фанаты ждут Миккельсена в новой версии «Молчания ягнят»

Шоураннер тоже об этом мечтает.

Кажется, у культового «Ганнибала» появился шанс на возвращение. Спустя целое десятилетие после неожиданного финала шоураннер Брайан Фуллер сообщил радостную новость: все ключевые актеры готовы вновь воплотить свои роли.

Продолжение сериала «Ганнибал»

По словам шоураннера Брайана Фуллера, главные актеры — Мадс Миккельсен, Хью Дэнси и Лоренс Фишбёрн — горят желанием вернуться к своим ролям. Фуллер уже продумал сюжет четвертого сезона, что говорит о готовности сценария.

Однако проекту мешают бюрократические тонкости. Сейчас права на историю возвращаются автору книг Томасу Харрису, так как прежний их владелец, продюсер Марта де Лаурентис, умерла.

«Переговоры продолжаются, пытаюсь собрать команду вновь», — отметил Фуллер.

Чем закончился сериал «Ганнибал»

Лента завершилась на драматической ноте — после схватки с общим врагом Уилл и Лектор падают с обрыва. Однако сцена после титров намекает, что обоим удалось выжить.

Проект получил высокие оценки зрителей, у него 8,5 на IMDb, но оставил множество вопросов. Некоторые книги из цикла Харриса еще не вошли в сериал, в том числе знаменитое произведение «Молчание ягнят». Ранее шоураннер Брайан Фуллер не раз отмечал, что мечтает перенести его на экран.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как смотреть фильмы про Ганнибала Лектора по хронологии.