Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого

Маньяк Ганнибал Лектер впервые появился в 1981 году в романе «Красный Дракон» — и мгновенно стал литературной сенсацией. Успех был так велик, что автор Томас Харрис не удержался и через семь лет подарил миру «Молчание ягнят», которое критики единогласно признали одним из величайших детективов в истории.

Позже к саге добавились ещё две книги, где наконец раскрылось тёмное прошлое доктора.

Но настоящую легенду из Лектера сделало кино: экранизация 1991 года с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер собрала все возможные награды, включая пять «Оскаров».

Хопкинс настолько убедительно сыграл учтивого каннибала, что его имя стало синонимом персонажа. И конечно, поклонники не могли не задаться вопросом — с кого же Харрис списал своего гениального монстра? Оказывается, у Лектера есть реальный прототип, и его история не менее жуткая, чем вымышленная.

Доктор Салазар

Ключевую роль в создании образа сыграл один человек — мексиканский врач, известный как доктор Салазар. Томас Харрис приехал в тюрьму Монтеррея в 1960-х, чтобы взять интервью у заключённого Дайкса Симмонса, но тот в день визита попытался бежать и был ранен. Именно доктор Салазар спас ему жизнь, проводя срочную операцию прямо в тюремных стенах.

Эта драматичная ситуация так впечатлила Харриса, что он вместо интервью с преступником решил поговорить с загадочным врачом. В ходе беседы писатель узнал о детских травмах доктора, причинах его заключения и особенностях его характера.

Именно эта встреча легла в основу знаменитого диалога между Клариссой Старлинг и Ганнибалом Лектером.

Альфредо Балли Тревино

Загадочный доктор Салазар, ставший ключевым прототипом Лектера, на самом деле был реальным человеком — мексиканским хирургом Альфредо Балли Тревиньо. Он отбывал пожизненный срок за жестокое убийство друга и любовницы.

Также его подозревали в пропаже некоторых людей, путешествовавших автостопом. Благодаря усилиям адвоката срок сократили до 20 лет, и в 1981 году он вышел на свободу.

Именно его интеллект и манеры поразили Харриса во время той судьбоносной встречи в тюрьме.

Но образ Лектера оказался собран из нескольких устрашающих реальных персонажей. Свою склонность к каннибализму Ганнибал «унаследовал» от серийного убийцы Альберта Фиша.

А атмосферу тюремного заточения писатель подсмотрел у Роберта Модсли — одного из самых опасных британских преступников, пожизненно заключённого в камеру с прозрачными стенами.

