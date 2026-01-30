Меню
Галочка, ты щас не угадаешь эти 7 фильмов с советской Бриджит Бардо: тест по карьере Кустинской из «Иван Васильевича»

30 января 2026 13:46
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

В 60-е на нее не засматривался только ленивый. Ну, или женатый.

Наталья Кустинская запомнилась нескольким поколениям в образе ветреной киноактрисы из «Иван Васильевича…», с телефонной трубкой и культовой фразой: «Алло, Галочка? Ты щас умрешь!». Но эта роль – лишь яркий, но крошечный штрих в судьбе актрисы, чью головокружительную славу и личную драму трудно уместить в одном амплуа.

В зените своей карьеры, в 1960-е, ее называли «советской Бриджит Бардо» – за ослепительную, чуть дерзкую красоту, чувственный шарм и «французский шик», который был редкостью на советском экране.

Ее лицо с обложек журналов и кадры из фильма «Три плюс два» (1963) сводили с ума миллионы зрителей, а популярность выходила далеко за пределы СССР.

При этом ее фильмография куда шире, чем кажется на первый взгляд. Курортные хиты, приключения, драмы, производственные истории – Кустинская успела поработать в самых разных жанрах, но со временем почти растворилась в массовой памяти.

Одни фильмы ушли в тень, другие помнят только киноведы и самые внимательные зрители. Вы из таких? Проверим в нашем тесте.

Алексей Плеткин
