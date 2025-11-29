Джек Леммон из фильма «В джазе только девушки» возвращается? На СТС покажут комедийный сериал с Деревянко в неожиданном образе

Новый проект продолжает комедийную линию о тщеславном актёре, который снова берётся за образ классика — теперь уже Чехова.

Производство сериала «Как Деревянко Чехова играл» завершено, премьера состоится на телеканале СТС в 2026 году. Главную роль исполняет Павел Деревянко.

Проект стал продолжением истории «Как Деревянко Ломоносова играл» и снова строится вокруг актёрских амбиций и столкновения с «великой личностью».

Сюжет: путь к роли через семейные конфликты

По сюжету герой Деревянко, уже получивший престижную награду за комедийную роль, мечтает о большом драматическом признании — на этот раз в образе Антона Чехова.

Однако съёмки запрещает правнучка драматурга Маргарита Васильевна из Таганрога. Герою приходится ехать в родной город, чтобы договориться с наследницей, попутно разбираясь с конфликтами в её семье.

Дополнительную линию создаёт галлюцинация в образе Антона Павловича, с которой актёр ведёт внутренние диалоги.

Почти Джек Леммон

Сам Павел Деревянко отметил сходство своего персонажа с образом Джек Леммон из фильма «В джазе только девушки». Он признался, что в новом проекте иронизирует над собой, показывая героя немного хвастливым, запутавшимся и зависимым от собственного тщеславия.

Актёры

Правнучку Чехова играет Елена Симонова, а галлюцинацией Антона Павловича стал Андрей Некрасов. В сериале также заняты Никита Вашакидзе, Евдокия Юшкевич, Надежда Маркина, Анастасия Попова, Роман Фомин, Алексей Базанов, Юлия Сулес.

Где снимали Таганрог

Натурные сцены Таганрога снимали в Астрахани — из-за логистики, погоды и подходящей архитектуры.

В картине 14 серий по 24 минуты.

