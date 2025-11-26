Галадриэль уплыла, Гэндальф уплыл, Фродо уплыл. Один Арагорн — нет. Где логика? Фанаты нашли ляп во «Властелине колец»

Или это просто такая задумка автора.

Сильный, живучий, с магическими корнями — Арагорн всегда выглядел в мире «Властелина колец» куда значительнее обычного смертного. Он пережил битвы, где падали армии, удерживал палантир, не поддавшись Саурону, и спокойно отказался от Кольца, которое сведило с ума королей и эльфов.

Он исцелял травмированных войной, владел древними знаниями и прожил 210 лет — слишком много, чтобы называться человеком. Тогда главный вопрос: почему герой с такими данными не отправился в Бессмертные земли, как Гэндальф, Галадриэль и другие, чья эпоха закончилась?

Не просто человек

Арагорн — потомок Элроса, брата Элронда. Далёкая, тонкая ветка эльфийской крови всё же текла в нём. Плюс линии потомков майар через Мелиан. Это объясняет его долголетие и способности, выходящие далеко за рамки смертных.

Он чувствовал зло как маг, читал древние знаки и держал палантир, подчиняя взгляд Саурона. Даже Галадриэль, величайшая из живущих эльфов, прошла искушение Кольца со слезами и криком — Арагорн просто отпустил.

Почему он остался в Средиземье

Есть два толкования. Первое — логичное внутри мира. Арагорн не имел статуса полноценного эльфа или мага, а значит мог просто не «выжить» в Валиноре. Арвен отказалась от бессмертия, и связь с ней — выбор земли, людей, смертности.

Он стал тем, кто завершает эпоху волшебных существ и открывает эпоху людей. Так воля Эру могла решить: магия уходит, стоит оставить править того, кто стоит между мирами.

Или это ошибка Толкиена

В текстах автор подробно описывает силу, способности, происхождение Арагорна — и в то же время помещает его в категорию смертных, не отправляя на корабль, пишет автор Дзен-канала "Хомо люденс".

Получается ляп: герой по характеристикам — почти равный Гэндальфу, но по судьбе — обычный король. Мир Средиземья провожает магию, однако самый «безмагический» конец достаётся тому, кто магичнее половины эльфов.

Можно ли считать это авторским упрощением ради красивой человеческой развязки — или перед нами настоящий сбой в логике легенд? Что вы думаете?

