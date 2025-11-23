Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Галадриэль поцеловала Гэндальфа, и фандом сразу додумал роман: но что на самом деле было между ними — разбираемся

Галадриэль поцеловала Гэндальфа, и фандом сразу додумал роман: но что на самом деле было между ними — разбираемся

23 ноября 2025 13:46
Кадр из фильма «Хоббит»

Толкин в этом вопросе не оставил никаких полунамеков.

После «Хоббита» Питера Джексона в сети разгорелся неожиданный романтический ажиотаж: зрителям показалось, что между Гэндальфом и Галадриэль пробегает искра. Сцена, где она поднимает его из тьмы, обнимает и целует в лоб, показалась слишком трогательной, чтобы быть просто знаком великой дружбы. Но стоит заглянуть в мир Толкина — и иллюзии рассыпаются, как пепел от фимиама в Лориэне.

Волшебники не люди — и романтика им попросту не свойственна

Истари, к которым принадлежит Гэндальф, — это майар, духовные существа, отправленные в Средиземье как ангелы-наставники. Их задача — помогать народам бороться со злом, а не искать супружеского счастья или строить личные драмы.

Толкин задумывал их не как мужчин или женщин в человеческом понимании, а как сущности, которые принимают облик «старцев» лишь ради того, чтобы смертные смогли им доверять. Поэтому вопрос о сексуальности или браке для них просто не имеет смысла — это как спрашивать, почему ангел не женат.

Галадриэль — не возлюбленная, а равная

Кадр из фильма «Хоббит»

Да, Гэндальф действительно восхищался Галадриэль — но вместе с этим её величием восхищался весь Лориэн. Его отношение к ней — смесь уважения, древней дружбы и той самой тихой духовной близости, которую Толкин противопоставляет романтическим страстям.

Для автора было важнее показать иной тип связи: поддержку, доверие и союз тех, кто видел миры, которые простым людям не снились. Именно это чувствуется в их сценах — глубина, но не страсть.

У Толкина близость часто важнее любви

Фродо целует Сэма в лоб, Гимли преклоняется перед Галадриэль, Арагорн плачет над Боромиром — в этих моментах нет ни капли романтики, но полно настоящей близости. Толкину, ветерану Первой мировой, была понятна сила такой связи: она рождалась в боли, в совместной борьбе, в доверии, которое не требует объяснений.

Гэндальф вписан именно в эту систему отношений. Его любовь — это сострадание, мудрость, участие. Но не роман.

Почему идея «романа Гэндальфа» — фанатская иллюзия

Большая часть теорий опирается на кинематографическую трактовку Джексона, а не на книги. Для кино интимный момент — удобный инструмент, чтобы подчеркнуть эмоциональную ставку. Но Толкин выстраивал мир иначе: у Гэндальфа нет места личной жизни, потому что у него есть миссия, которая выше человеческих интересов.

Он — странник, хранитель, проводник. Человек, который всегда идёт рядом, но никогда не принадлежит миру до конца.

Итак, была ли она — личная жизнь Гэндальфа?

Нет, и Толкин оставил это однозначным. Не потому, что хотел лишить героя глубины, а наоборот — чтобы показать другую форму любви, которая живёт в поступках, а не в романах. Именно в этом величие Гэндальфа: он дарил тепло, не привязываясь, и спасал людей, оставаясь свободным.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это были бы "Чужие", но с динозаврами»: что хотел снять Кэмерон в «Парке Юрского периода» — и почему хорошо, что снял Спилберг «Это были бы "Чужие", но с динозаврами»: что хотел снять Кэмерон в «Парке Юрского периода» — и почему хорошо, что снял Спилберг Читать дальше 24 ноября 2025
«“Битва за битвой” довела меня до слез»: звезда «Гладиатора 2» рассказал, какой момент фильма с Ди Каприо буквально добил его в зале «“Битва за битвой” довела меня до слез»: звезда «Гладиатора 2» рассказал, какой момент фильма с Ди Каприо буквально добил его в зале Читать дальше 24 ноября 2025
Не «Долгая прогулка» и не «Дракула»: вот какой зарубежный фильм собрал 1 047 933 901 в прокате, став самым популярным в 2025 году Не «Долгая прогулка» и не «Дракула»: вот какой зарубежный фильм собрал 1 047 933 901 в прокате, став самым популярным в 2025 году Читать дальше 24 ноября 2025
Стала известна дата цифрового релиза «Хищника: Планета смерти» с 95% от зрителей на «томатах»: ждать осталось чуть больше 2-х недель Стала известна дата цифрового релиза «Хищника: Планета смерти» с 95% от зрителей на «томатах»: ждать осталось чуть больше 2-х недель Читать дальше 24 ноября 2025
Помните жуткого ирландца Реммика из «Грешников? Режиссер хита вдохновлялся диснеевским фильмом Помните жуткого ирландца Реммика из «Грешников? Режиссер хита вдохновлялся диснеевским фильмом Читать дальше 24 ноября 2025
Первая часть «Сумерек» собрала меньше всего денег: рейтинг по мировым сборам франшизы (у лидера $848 593 948) Первая часть «Сумерек» собрала меньше всего денег: рейтинг по мировым сборам франшизы (у лидера $848 593 948) Читать дальше 24 ноября 2025
Когда кино — это лучшее лекарство: 5 фильмов для тех, кого простуда «заперла» дома Когда кино — это лучшее лекарство: 5 фильмов для тех, кого простуда «заперла» дома Читать дальше 24 ноября 2025
Звезда «Властелина колец» считает удачным только один фильм из всей трилогии: франшиза сделала его знаменитым, а он раскритиковал Питера Джексона Звезда «Властелина колец» считает удачным только один фильм из всей трилогии: франшиза сделала его знаменитым, а он раскритиковал Питера Джексона Читать дальше 23 ноября 2025
3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал 3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал Читать дальше 23 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше