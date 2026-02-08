Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Гадалка в «Рыцаре Семи Королевств» выдала Эггу жуткое пророчество: расшифровываем, что оно значит

Гадалка в «Рыцаре Семи Королевств» выдала Эггу жуткое пророчество: расшифровываем, что оно значит

8 февраля 2026 14:44
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Хотя преданные фанаты Вестероса итак знают, что оно правдиво.

В третьем эпизоде сериала «Рыцарь Семи Королевств» зрители знакомятся с загадочной гадалкой, чье предсказание становится одним из самых тревожных моментов сезона. Дунку она пообещала успех и богатство, но судьба его оруженосца прозвучала куда мрачнее.

«Ты будешь королём и умрёшь в жарком пламени… и все, кто тебя знал, будут радоваться твоему уходу», — говорит прорицательница, заглянув в будущее Эгга.

Мальчик кажется случайной фигурой в истории, однако поклонники вселенной знают: перед нами будущий Эйегон V Таргариен.

Невероятный король с невозможной судьбой

Эгг вовсе не должен был править. Он был лишь четвертым сыном в сложной династической цепочке, и шансы занять Железный трон выглядели минимальными. Но после череды трагедий порядок наследования нарушился, а Великий совет выбрал новым королем именно его.

Так появился Эйегон Невероятный — правитель, который пытался облегчить жизнь простых людей. Именно эта политика сделала его популярным среди народа, но вызвала ненависть влиятельных лордов.

Самая темная часть пророчества

Желая вернуть былую мощь династии, король решился на отчаянный шаг — попытался вывести драконов из уцелевших яиц в замке Саммерхолл. Эксперимент обернулся катастрофой: дворец охватил огонь, и Эйегон погиб вместе с сиром Дунканом.

Так сбылась главная часть пророчества — смерть в пламени. Более того, многие аристократы действительно вздохнули с облегчением после его гибели, ведь реформы короля угрожали их привилегиям.

Почему это важно для сериала

Скорее всего, «Рыцарь Семи Королевств» не дойдет до этих событий — история сосредоточена на приключениях Дунка и Эгга. Но знание будущего придает происходящему особую драму: зритель понимает, что перед ним не просто оруженосец, а фигура, изменившая ход истории Вестероса.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Абсолютные мурашки» и «Я в предвкушении каждого эпизода»: «Рыцарь Семи Королевств» с 9,7 на IMDb уже обошел «Дом Дракона» «Абсолютные мурашки» и «Я в предвкушении каждого эпизода»: «Рыцарь Семи Королевств» с 9,7 на IMDb уже обошел «Дом Дракона» Читать дальше 9 февраля 2026
Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств» Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств» Читать дальше 6 февраля 2026
Историческая справка на 1 минуту: та самая пошлая песенка из 3 серии «Рыцаря Семи Королевств» беспощадно спойлерит 2 сезон спин-оффа Историческая справка на 1 минуту: та самая пошлая песенка из 3 серии «Рыцаря Семи Королевств» беспощадно спойлерит 2 сезон спин-оффа Читать дальше 5 февраля 2026
Ру на пороге смерти, а Джейкоб — в полном одиночестве: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Эйфории» Ру на пороге смерти, а Джейкоб — в полном одиночестве: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Эйфории» Читать дальше 9 февраля 2026
У Prime Video есть, чем ответить на хит Netflix «Бриджертоны»: даже жаль, что у этого сериала только один сезон У Prime Video есть, чем ответить на хит Netflix «Бриджертоны»: даже жаль, что у этого сериала только один сезон Читать дальше 9 февраля 2026
Если соскучились по интригам гарема: эти 3 сериала не хуже «Великолепного века» — пересматривать будете снова и снова Если соскучились по интригам гарема: эти 3 сериала не хуже «Великолепного века» — пересматривать будете снова и снова Читать дальше 9 февраля 2026
От Зодиака до «Черной орхидеи»: 4 детективных фильма, основанных на реальных преступлениях — мурашки по коже От Зодиака до «Черной орхидеи»: 4 детективных фильма, основанных на реальных преступлениях — мурашки по коже Читать дальше 9 февраля 2026
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда видят титры: этот сериал Netflix жестче «Черного зеркала» и красивее многих блокбастеров Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда видят титры: этот сериал Netflix жестче «Черного зеркала» и красивее многих блокбастеров Читать дальше 9 февраля 2026
3 исторических фэнтези-сериала, которые незаслуженно остались в тени 3 исторических фэнтези-сериала, которые незаслуженно остались в тени Читать дальше 8 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше