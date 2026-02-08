Гадалка в «Рыцаре Семи Королевств» выдала Эггу жуткое пророчество: расшифровываем, что оно значит

Хотя преданные фанаты Вестероса итак знают, что оно правдиво.

В третьем эпизоде сериала «Рыцарь Семи Королевств» зрители знакомятся с загадочной гадалкой, чье предсказание становится одним из самых тревожных моментов сезона. Дунку она пообещала успех и богатство, но судьба его оруженосца прозвучала куда мрачнее.

«Ты будешь королём и умрёшь в жарком пламени… и все, кто тебя знал, будут радоваться твоему уходу», — говорит прорицательница, заглянув в будущее Эгга.

Мальчик кажется случайной фигурой в истории, однако поклонники вселенной знают: перед нами будущий Эйегон V Таргариен.

Невероятный король с невозможной судьбой

Эгг вовсе не должен был править. Он был лишь четвертым сыном в сложной династической цепочке, и шансы занять Железный трон выглядели минимальными. Но после череды трагедий порядок наследования нарушился, а Великий совет выбрал новым королем именно его.

Так появился Эйегон Невероятный — правитель, который пытался облегчить жизнь простых людей. Именно эта политика сделала его популярным среди народа, но вызвала ненависть влиятельных лордов.

Самая темная часть пророчества

Желая вернуть былую мощь династии, король решился на отчаянный шаг — попытался вывести драконов из уцелевших яиц в замке Саммерхолл. Эксперимент обернулся катастрофой: дворец охватил огонь, и Эйегон погиб вместе с сиром Дунканом.

Так сбылась главная часть пророчества — смерть в пламени. Более того, многие аристократы действительно вздохнули с облегчением после его гибели, ведь реформы короля угрожали их привилегиям.

Почему это важно для сериала

Скорее всего, «Рыцарь Семи Королевств» не дойдет до этих событий — история сосредоточена на приключениях Дунка и Эгга. Но знание будущего придает происходящему особую драму: зритель понимает, что перед ним не просто оруженосец, а фигура, изменившая ход истории Вестероса.