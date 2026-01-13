Меню
Киноафиша Статьи Гадали, почему Т‑800 стал таким добрым в «Терминаторе 2»? Мы узнали, что вырезал из фильма Джеймс Кэмерон

13 января 2026 11:21
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Этот эпизод все объяснял.

Порой именно удалённые сцены радикально меняют восприятие культового фильма, добавляя психологизм, меняя мотивацию героев или предлагая альтернативный финал, который мог бы стать легендой. Так и вышло с «Терминатором 2».

За кадром осталась сцена, в которой объясняется, почему машина для убийств Т‑800 внезапно оказалась примерным другом и защитником человечества.

«Терминатор 2»

В продолжении легендарного «Терминатора» Арнольд Шварценеггер вновь возвращается в наше время. Его киборг Т‑800 прибывает в 1995 год.

Но теперь его задача кардинально меняется. Вместо того чтобы охотиться за Сарой Коннор, робот становится ее неожиданным защитником. Его новая миссия — охранять её сына, Джона, будущего лидера человеческого сопротивления. В этой части он уже не бездушный убийца, а «перепрограммированный телохранитель».

Кадры из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Удаленная сцена в «Терминаторе 2»

В фильме «Терминатор 2» была одна важная вырезанная сцена. В ней Т‑800 рассказывает Саре и Джону об особенностях своей модели. По его словам, андроиды изначально умели учиться у людей чувствам и сопереживанию. Но система Skynet намеренно заблокировала эту способность.

Джон и Сара проводят небольшую «операцию» на чипе робота. Они хотят снова разблокировать эту запретную функцию.

Эта сцена давала прямое объяснение финалу. Она показывала, почему в конце Терминатор способен на самопожертвование.

Однако Джеймс Кэмерон посчитал такое объяснение слишком буквальным. Убрав этот эпизод, он оставил зрителям больше пространства для размышлений.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
