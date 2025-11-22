Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Гадали, как в Дерри появился Пеннивайз? В сериале наконец раскрыли его происхождение — и оно страшнее, чем думали фанаты

Гадали, как в Дерри появился Пеннивайз? В сериале наконец раскрыли его происхождение — и оно страшнее, чем думали фанаты

22 ноября 2025 19:35
Кадр из фильма «Оно»

Его история началась тогда, когда Дерри даже не было.

Новый проект «Оно: Добро пожаловать в Дерри» сделал то, чего фанаты ждали десятилетиями: рассказал, кем был Пеннивайз до того, как впервые появиться в легендарном романе Кинга. Четвёртая серия неожиданно сняла покров тайны и показала — происхождение сущности куда древнее и опаснее любых фанатских теорий.

Инопланетный узник, а не порождение Дерри

Сериал окончательно расставил акценты: Пеннивайз — не демон из леса и не блуждающий дух, а существо, прибывшее на Землю в капсуле-метеорите миллионы лет назад. Будущий Дерри возник гораздо позже — монстр уже ждал, наблюдал и впитывал страх, став частью местной мифологии задолго до появления людей.

Космическая тюрьма, ставшая его слабостью

Самый неожиданный поворот — у Пеннивайза действительно есть слабое место. Осколки той самой капсулы, что принесла его на Землю, способны ослаблять существо. Древнее племя Шокопива называло их «кинжалами» и использовало как единственную защиту от Галлу — так они называли монстра, не сомневаясь в его инопланетной природе.

Хрупкий договор с племенем

Создатели сериала показали удивительную деталь: древние жители не пытались победить монстра. Они заключили с ним негласное соглашение — не заходить в Западный лес. Так в Дерри на века установилось хрупкое равновесие между человеком и абсолютным злом. Пока не пришли колонизаторы, посчитавшие предупреждения дикарской сказкой.

Как жадность людей дала монстру новую силу

Кадр из фильма «Оно»

Нарушение границ стало для Пеннивайза пиршеством. Страх и гибель чужаков усилили его настолько, что «кинжалы» перестали помогать. Сериал показал трагедию Некани — девушки, которая попыталась остановить эволюционирующее зло, но столкнулась с сущностью, уже не чувствующей прежних ограничений.

Невидимая тюрьма из 13 камней

Самое сильное открытие — то, что Пеннивайза удалось снова запереть. Древнее племя закопало 13 фрагментов метеорита по периметру леса, создав невидимую «клетку». Именно поэтому в сериале монстр не может выйти за пределы Западного леса: барьер держит его столетиями.

И теперь клетка вот-вот рухнет

Но люди снова переоценили себя. Генерал Шоу узнаёт расположение тех самых 13 камней и собирается использовать Пеннивайза в своих целях. Для существа, которое живёт страхом и хаосом, это не союз, а приглашение к резне. Сериал ясно показывает: освобождение неизбежно, и Дерри снова войдёт в цикл ужаса, который мы видели в книге.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из фильма «Оно»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Доа или Ишил? В 115 серии «Клюквенного щербета» снова взорвут «бомбу» — один из Уналов на яхте выжил Доа или Ишил? В 115 серии «Клюквенного щербета» снова взорвут «бомбу» — один из Уналов на яхте выжил Читать дальше 23 ноября 2025
Прошло 15 лет, а этот сериал снова в топах по просмотрам: даже тогда критики считали его жестоким, а зрители оценили на 88% Прошло 15 лет, а этот сериал снова в топах по просмотрам: даже тогда критики считали его жестоким, а зрители оценили на 88% Читать дальше 23 ноября 2025
Дейнерис было не так жалко: 5 жестоких смертей в «Игре престолов», которые разбили зрителям сердца и потрепали нервы Дейнерис было не так жалко: 5 жестоких смертей в «Игре престолов», которые разбили зрителям сердца и потрепали нервы Читать дальше 23 ноября 2025
Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров» Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров» Читать дальше 22 ноября 2025
Испанский детективный сериал от Netflix лихо взлетел в топе стриминга: всего шесть серий, а обсуждает везде — от Мехико до Берлина. Испанский детективный сериал от Netflix лихо взлетел в топе стриминга: всего шесть серий, а обсуждает везде — от Мехико до Берлина. Читать дальше 22 ноября 2025
Джон Сноу в любом случае воткнул бы кинжал в сердце Дейнерис: это было понятно еще с первого сезона Джон Сноу в любом случае воткнул бы кинжал в сердце Дейнерис: это было понятно еще с первого сезона Читать дальше 22 ноября 2025
«Дюну» осилили, а эти книги пылятся на полке: 3 культовых трилогии, которые стали бы сенсацией в мире научно-фантастических сериалов «Дюну» осилили, а эти книги пылятся на полке: 3 культовых трилогии, которые стали бы сенсацией в мире научно-фантастических сериалов Читать дальше 22 ноября 2025
Нолан — крут, но он не первый: «Одиссею» экранизировали 6 раз — на Гомера даже Кончаловский замахнулся Нолан — крут, но он не первый: «Одиссею» экранизировали 6 раз — на Гомера даже Кончаловский замахнулся Читать дальше 22 ноября 2025
Netflix взялся за культовый роман Агаты Кристи, и сделал это с размахом: сериалу уже пророчат славу главного хита 2026 года Netflix взялся за культовый роман Агаты Кристи, и сделал это с размахом: сериалу уже пророчат славу главного хита 2026 года Читать дальше 22 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше