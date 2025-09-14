Меню
«Фу! Что это за мерзость?!»: 4 сезон «Клюквенного щербета» только вышел, а уже нарвался на волну гнева — вот почему

14 сентября 2025 17:38
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Такого поклонники точно не ожидали.

Три долгих месяца зрители с нетерпением ожидали выхода четвертого сезона турецкого хита «Клюквенный щербет». И вот, первая серия вышла…

Но вместо волны предвкушения и радости социальные сети наполнили сотни гневных комментариев. Что же разозлило фанатов?

Снова измена. Но чья?

Половину серии нас ловко водили за нос, намекая на то, что у Ишил и Фираза отношения на стороне. Все браки в семье Уналов трещали по швам.

Доа снова ругается с Фатихом, Ишил признается в любви загадочному мужчине по телефону, между Фиразом и Нурсемой — пропасть обид и недопонимания. Казалось, корабль идет ко дну, только непонятно — где же пробоина?

И вот в середине серии выясняется, что Ишил бегает на свидания со своим бывшим возлюбленным Лео. Зрители выдохнули, не подозревая, что в конце серии их ждет настоящий шок.

Доа и Фираз — вы серьезно?

В конце серии Фираз торжественно вручает ревнующей Нурсеме свой телефон в знак доверия и ждет, когда она уснет. А потом идет в кабинет, достает второй телефон и пишет любовное сообщение… Доа.

Парочка обменивается любовными смс-ками, где спорят, кто кого из них больше любит. Удивлены? Шокированы! В тот же момент соцсети наполнились гневными комментариями.

«Фу, что это за мерзость», «Полная аморальщина», «В кого превратили Доа?», «Это уже переходит все границы!», — писали зрители.

И мы с ними полностью согласны. Прошло всего три месяца, как Доа и Фираз умудрились превратиться в столь отвратительных персонажей? Ведь их супруги — брат и сестра.

Возможно, в следующих сериях сценаристы как-то оправдают эту порочную связь. Но в финале третьего сезона Доа была честной и верной женой, а Фираз — мужем, который наконец-то добился взаимности от любимой.

Поэтому пока не совсем понятно, что вытворяют создатели «Щербета». Остается только надеяться, что этому повороту найдется логичное объяснение.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
