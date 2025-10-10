Меню
Фронтмен из «Игры в кальмара» снова блистает в хите 2025: критики оценили этот фильм — 100% «свежести» на Rotten Tomatoes

10 октября 2025 17:09
Кадр из фильма «Метод исключения»

И снова в его карьере успешный проект.

Южнокорейские режиссёры снова доказали: если они берутся за черную комедию, зрителю скучно не будет. «Метод исключения» — новый фильм с Ли Бён Хоном, тем самым Фронтменом из «Игры в кальмара», — собрал 100% «свежести» на Rotten Tomatoes, обогнав даже громкие голливудские премьеры.

Сюжет фильма «Метод исключения»

Главный герой, Ман Су, 25 лет честно работает в компании, пока его не увольняют без объяснений. И когда ему приходится снова искать работу, система быстро показывает зубы.

Каждое собеседование превращается в унижение, а в какой-то момент — и в кровавый хаос.

Ман Су решает устранить конкуренцию буквально — он начинает убивать соискателей, оказавшихся «чуть лучше него». Иронично, страшно и абсурдно — как будто офисная сатира столкнулась с «Мистером Мерседесом».

Критики в восторге: «смех, который застывает в горле»

Картина режиссёра Пак Чхан Ука («Олдбой», «Сочувствие госпоже Месть») получила 100% одобрения критиков на Rotten Tomatoes. Её называют «гениальной смесью социального комментария и кровавого гротеска», отмечая игру Ли Бён Хона, который балансирует между жалостью и ужасом.

«Метод исключения» сравнивают с «Паразитами» — только ещё темнее и язвительнее. Это кино о мире, где даже поиск работы превращается в смертельную игру, и где каждый из нас мог бы оказаться на месте Ман Су.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из фильма «Метод исключения»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
