Фродо пора на диспансеризацию, а не в Мордор: сколько лет на самом деле всем хоббитам из Шира

12 ноября 2025 09:25
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Как Толкин запутал всех фанатов трилогии.

Фродо Бэггинсу — 50 лет? Да, и это не шутка. Пока зрители видят на экране компанию юных, порывистых и смешливых хоббитов, в книгах Толкина им давно пора обсуждать ипотеку и боли в спине.

Просто у хоббитов всё иначе — взросление у них приходит позже, а жизнь, наоборот, течёт медленнее.

Фродо — не юноша, а уже зрелый хоббит

В фильме кажется, что он чуть старше двадцати. Но по канону Толкина Фродо отправляется в путь к Роковой горе, когда ему уже 50. Между праздником его 33-летия и началом путешествия в книге проходит целых 17 лет. За это время он спокойно живёт в Бэг-Энде, пока не узнаёт, что его дядино кольцо — вовсе не безделушка, а Кольцо Всевластья.

Сэм — надёжная опора и старый друг

Его возраст — 38 лет. Да, именно столько самому верному спутнику и садовнику Фродо. Он моложе на двенадцать лет, но ведёт себя куда рассудительнее. Его простая мудрость и стойкость — то, что удерживает друзей на ногах, когда мир рушится вокруг.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Мерри и Пиппин — молодая кровь

Мериадоку Брэндибаку — 36. В книгах он один из самых смышлёных: первым догадывается о силе кольца и помогает Фродо скрыться из Шира. А вот Пиппин, или Перегрин Тук, — самый младший в компании, ему всего 28. Элронд даже сомневается, стоит ли брать его в поход. И всё же именно он позже проявит себя в бою, став символом храбрости.

На экране — наоборот

Забавно, что актёр Билли Бойд, сыгравший самого юного Пиппина, на съёмках был старше всех — ему было около тридцати. А Элайдже Вуду, нашему вечному Фродо, — всего 17.

Так что пока зрители видят четвёрку беззаботных юнцов, на самом деле перед ними компания вполне взрослых хоббитов с опытом, страхами и усталостью. Именно эта глубина — и делает «Властелина колец» таким живым, человечным и вечным.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
