«Властелину колец» в этом году 25 лет: зрители ждут особого релиза в России – Фродо и Голлум должны снова появиться на больших экранах

9 декабря 2025 08:27
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Зрители надеются на повторный прокат.

В этом году отмечается 25-летие со дня выхода самой первой части трилогии «Властелин колец», «Братство кольца». И в честь этого события увидеть опасную миссию Фродо и его друзей снова можно на больших экранах.

В кинотеатрах культовую трилогию запустили в повторный прокат. Правда, пока только в США.

Повторный прокат «Властелина колец»

Кинокомпании Warner Bros. и Fathom Entertainment объявили о масштабном событии для всех поклонников фэнтези — они возвращают в прокат культовую трилогию «Властелин колец». Все три фильма, восстановленные в высоком разрешении 4К, снова появятся на больших экранах кинотеатров США.

Поклонникам предлагают на выбор сразу два формата просмотра. Сначала, с 16 по 19 января, можно будет увидеть знаменитые расширенные режиссёрские версии каждой части, которые включают дополнительные сцены и больше деталей из мира Средиземья.

А чуть позже, с 23 по 25 января, в кинотеатры вернутся и оригинальные театральные версии фильмов — те самые, которые покорили мир два десятилетия назад. Это редкий шанс заново пережить эпическое путешествие Фродо и Братства Кольца в том виде, в каком оно было создано для кинозалов.

Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Длительность «Властелина колец»

Общая продолжительность фильмов, которые ждут зрителей, впечатляет. Полная режиссёрская версия всей трилогии займёт около 11 с половиной часов экранного времени, погружая в мир Средиземья с максимальной детализацией.

Театральные версии, конечно, компактнее — их суммарный хронометраж чуть превышает 9 часов, но от этого они не становятся менее эпичными.

Вопрос о том, увидят ли этот масштабный повторный прокат зрители в других странах, включая Россию, пока остаётся открытым. Однако есть обнадёживающий прецедент: осенью российские кинотеатры поддержали тренд и успешно перевыпустили на большие экраны другую культовую франшизу — «Сумерки».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Братство кольца» (2001), «Властелин колец: Две крепости» (2002)
