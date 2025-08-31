Фродо едва не убил клинок Моргула, но чем он был так опасен? Мало кто знает, что рана от него — хуже смерти

И от такого ранения практически нет спасения.

Фанаты Толкина хорошо помнят сцену в фильме «Властелин колец: Братство кольца»: удар Короля-Чародея в плечо Фродо, боль, холод и отчаянная попытка дотянуться до Ривенделла, чтобы выжить.

Именно тогда зрители впервые узнали о клинках Моргула — оружии, которое само по себе страшнее многих чудовищ Средиземья.

Почему рана от Моргула смертельна

Эти ножи не были обычным железом. Клинки Моргула были пропитаны чёрной магией Саурона, и их острие при попадании в тело начинало медленно двигаться к сердцу жертвы.

Вместе с этим в кровь проникал ядовитый моргульский яд. Если осколок не удалялся вовремя, человек превращался в призрака — не полноценного назгула, но слабую тень, навсегда подчинённую Тёмному Властелину.

Фродо избежал такой судьбы лишь чудом: Элронд в Ривенделле сумел вытащить застрявший осколок, но даже после этого рубец отзывался болью каждый год в годовщину ранения. Полностью избавиться от последствий хоббит смог только в Бессмертных землях.

Почему клинки Моргула использовались редко

В фильме и книге мы видим их всего однажды — и это не случайность. Толкин подчёркивает, что это оружие было одноразовым: после удара клинок растворялся, оставляя лишь рукоять с зловещими письменами.

Создание такого артефакта требовало огромных затрат магической силы — вероятно, самого Саурона или Короля-Чародея. Поэтому клинки приберегали для особых целей: носителя Кольца или ключевых врагов вроде наместника Гондора.

Моргул — чёрная магия

Слово «моргул» на синдарине переводится как «чёрное колдовство». Это не только название крепости Минас Моргул, где базировались назгулы, но и прямая характеристика самого оружия.

Каждая деталь клинка, от рукояти до лезвия, несла в себе тьму, а потому даже прикосновение к нему было опасным. Недаром Глорфиндел предупреждал Арагорна не трогать нож без необходимости.

Таким образом, клинки Моргула — это редкое, но крайне опасное оружие, отражающее саму философию Толкина: тьма всегда стремится подчинить и исказить живое, а настоящая сила зла редко бывает громкой — она разрушает изнутри.

