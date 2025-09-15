Фразу «Москва слезам не верит» придумал не Меньшов: ее знали еще за 650 лет до премьеры фильма

Культовый характер ленты «Москва слезам не верит» не надо объяснять даже современным зрителям, а во времена СССР это было понятно тем более. Владимиру Меньшову удалось точно подобрать все: актрис, сценарий и даже название.

Но звучной фразе, ставшей афоризмом, народ обязан не режиссеру. Она существовала задолго до его фильма.

Как родилась фраза «Москва слезам не верит»

Фраза «Москва слезам не верит» родилась в суровую эпоху ордынского ига. Когда московский князь Иван Калита собирал дань для ханов, он не только исправно платил завоевателям, но и щедро пополнял собственную казну.

В Москву потянулись челобитчики из других городов — они умоляли снизить непосильные поборы, рыдали и кланялись в ноги. Но «Москва слезам не верит»: просьбы не вызывали у князя ни жалости, ни снисхождения. Оттуда и пошло это выражение.

Название для фильма

Владимир Меньшов никогда не рассказывал, почему выбрал такое название. Сценарий, по которому снимался фильм, именовался «Дважды солгавшая». Получается, что в центр была выведена именно Катя Тихомирова и ее отношения с мужчинами.

Но режиссер хотел показать крах надежд всех героинь ленты, жестокость столицы, которая не давала поблажек романтически настроенным провинциалкам. Это было ему близко: вместе с супругой Верой Алентовой они тоже долго штурмовали Москву.

