Фразу «Москва слезам не верит» придумал не Меньшов: ее знали еще за 650 лет до премьеры фильма

15 сентября 2025 12:48
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Режиссеру просто понравился образный смысл.

Культовый характер ленты «Москва слезам не верит» не надо объяснять даже современным зрителям, а во времена СССР это было понятно тем более. Владимиру Меньшову удалось точно подобрать все: актрис, сценарий и даже название.

Но звучной фразе, ставшей афоризмом, народ обязан не режиссеру. Она существовала задолго до его фильма.

Как родилась фраза «Москва слезам не верит»

Фраза «Москва слезам не верит» родилась в суровую эпоху ордынского ига. Когда московский князь Иван Калита собирал дань для ханов, он не только исправно платил завоевателям, но и щедро пополнял собственную казну.

В Москву потянулись челобитчики из других городов — они умоляли снизить непосильные поборы, рыдали и кланялись в ноги. Но «Москва слезам не верит»: просьбы не вызывали у князя ни жалости, ни снисхождения. Оттуда и пошло это выражение.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Название для фильма

Владимир Меньшов никогда не рассказывал, почему выбрал такое название. Сценарий, по которому снимался фильм, именовался «Дважды солгавшая». Получается, что в центр была выведена именно Катя Тихомирова и ее отношения с мужчинами.

Но режиссер хотел показать крах надежд всех героинь ленты, жестокость столицы, которая не давала поблажек романтически настроенным провинциалкам. Это было ему близко: вместе с супругой Верой Алентовой они тоже долго штурмовали Москву.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Людмила из «Москва слезам не верит» не пригласила на вечеринку Тосю и Николая.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
