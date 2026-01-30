Этот французский детектив понравился 100% зрителей: нет зверств и маньяков, но очень интригует

Фильм спокойный, без надрыва и лишнего экшена, но очень интересный.

Если вечером хочется включить детектив, который не кричит, а аккуратно затягивает, французский фильм «Убийства в Арбуа» легко может стать удачным выбором.

История начинается с преступления, от которого становится не по себе. Известного биолога находят убитым, а его тело выставляют в музее Луи Пастера. Вскоре выясняется еще одна деталь. Перед смертью мужчину заразили бешенством. С этого момента дело перестает быть просто убийством.

Когда наука становится мотивом

Расследование поручают капитану жандармерии Уго Виллермозу и прокурору Жюли Дорлеак, недавно переведенной в Дижон. Работа идет тяжело, не только из-за странного способа убийства, но и из-за личных тайн.

У Жюли есть досье на напарника, и это сразу меняет расстановку сил. Детективная линия постепенно переплетается с прошлым героев, а вопросы множатся быстрее ответов.

«Нравится, что в этом фильме не показаны маньяки и зверства. Из минусов отмечу, что местами затянуто, ну совсем чуть-чуть. Однозначно ставлю этому проекту четыре балла из пяти. Так что буду рекомендовать к просмотру», — пишут зрители на портале «Отзовик». Там же к просмотру этот фильм рекомендуют 100% посмотревших.

Французский детектив без суеты

Фильм развивается спокойно, без надрыва и лишнего экшена. Здесь важно не только кто убийца, но и почему все участники этой истории оказались именно там, где оказались. Личная драма героев не перетягивает внимание, а делает расследование объемнее. Финал сдержанный и эмоциональный, оставляет ощущение завершенности. Именно за это французские детективы так легко запоминаются.