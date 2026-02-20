Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену

4 полноценных фильма уже вышли в хорошем качестве. Это как хороший мини-сериал.

Если вы уже пересмотрели все американские и европейские боевики и не знаете, что включить вечером, самое время обратить внимание на Южную Корею. Франшиза «Криминальный город» — это тот редкий случай, когда экшен стабильно держит планку уже почти десять лет.

Первая часть вышла в 2017 году и собрала более 6,8 млн зрителей в национальном прокате. Для фильма с рейтингом 18+ это был серьёзный результат.

В центре истории — детектив Ма Сок-до в исполнении Ма Дон-сока. Герой не любит длинных речей, зато умеет быстро наводить порядок в криминальных районах Сеула.

Сюжет стартового фильма основан на реальных событиях 2004 года, когда в столичном Чайнатауне вспыхнула война китайско-корейских банд. Бои сняты без избыточной графики, жёстко и приземлённо. Именно эта «тяжесть» экшена и стала визитной карточкой серии.

Вторая часть в 2022 году превзошла ожидания и привлекла более 12 млн зрителей, став одним из самых кассовых корейских релизов десятилетия. Затем вышли третья и четвёртая ленты, окончательно закрепив статус франшизы как главного народного боевика страны.

«Криминальный город» называют корейским форсажем, но здесь нет гонок и глянца. Есть харизматичный герой, прямолинейная борьба с преступностью и ощущение, что каждый удар действительно весит. Если хочется честного, плотного экшена — это беспроигрышный вариант.