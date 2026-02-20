Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену

Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену

20 февраля 2026 20:33
Кадр из фильма «Криминальный город»

4 полноценных фильма уже вышли в хорошем качестве. Это как хороший мини-сериал.

Если вы уже пересмотрели все американские и европейские боевики и не знаете, что включить вечером, самое время обратить внимание на Южную Корею. Франшиза «Криминальный город» — это тот редкий случай, когда экшен стабильно держит планку уже почти десять лет.

Первая часть вышла в 2017 году и собрала более 6,8 млн зрителей в национальном прокате. Для фильма с рейтингом 18+ это был серьёзный результат.

В центре истории — детектив Ма Сок-до в исполнении Ма Дон-сока. Герой не любит длинных речей, зато умеет быстро наводить порядок в криминальных районах Сеула.

Сюжет стартового фильма основан на реальных событиях 2004 года, когда в столичном Чайнатауне вспыхнула война китайско-корейских банд. Бои сняты без избыточной графики, жёстко и приземлённо. Именно эта «тяжесть» экшена и стала визитной карточкой серии.

Вторая часть в 2022 году превзошла ожидания и привлекла более 12 млн зрителей, став одним из самых кассовых корейских релизов десятилетия. Затем вышли третья и четвёртая ленты, окончательно закрепив статус франшизы как главного народного боевика страны.

«Криминальный город» называют корейским форсажем, но здесь нет гонок и глянца. Есть харизматичный герой, прямолинейная борьба с преступностью и ощущение, что каждый удар действительно весит. Если хочется честного, плотного экшена — это беспроигрышный вариант.

Фото: Кадр из фильма «Криминальный город»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля 812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля Читать дальше 20 февраля 2026
Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Читать дальше 18 февраля 2026
С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» Читать дальше 18 февраля 2026
Ищут ангарского маньяка как в «Методе», но в главных ролях Снигирь и Ефремов: «Хороший человек» — крепкий детектив с рейтингом 7,1 Ищут ангарского маньяка как в «Методе», но в главных ролях Снигирь и Ефремов: «Хороший человек» — крепкий детектив с рейтингом 7,1 Читать дальше 18 февраля 2026
Задолго до «Слова пацана» в России уже выходил похожий сериал: 8 серий и рейтинг 7,5 Задолго до «Слова пацана» в России уже выходил похожий сериал: 8 серий и рейтинг 7,5 Читать дальше 17 февраля 2026
Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного Читать дальше 17 февраля 2026
«На помощь!» — не первая история про «робинзонов» на острове: в этих 5 фильмах героям тоже пришлось бороться за жизни «На помощь!» — не первая история про «робинзонов» на острове: в этих 5 фильмах героям тоже пришлось бороться за жизни Читать дальше 17 февраля 2026
Лучшие триллеры HBO Max по версии TheWrap: не самые популярные, зато смотрятся на одном дыхании Лучшие триллеры HBO Max по версии TheWrap: не самые популярные, зато смотрятся на одном дыхании Читать дальше 17 февраля 2026
Тут нет нашумевших «Метода» и «Трассы», но есть другие киношедевры: 3 российских детектива, за которые не стыдно Тут нет нашумевших «Метода» и «Трассы», но есть другие киношедевры: 3 российских детектива, за которые не стыдно Читать дальше 21 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше