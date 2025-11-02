«Форсаж 11» выйдет в 2027 году, но стоило бы остановиться на 10 фильме: объясняем, почему

Когда-то «Форсаж» был историей про уличные гонки, скорость и дружбу. Теперь это — сага о бессмертных героях, которые то взрывают спутники, то мчатся в космос. После «Форсажа 10» франшизе стоило затормозить. И вот почему.

Машина улетела в космос — буквально

Когда Роман и Тедж запустили автомобиль в орбиту в «Форсаже 9», стало ясно: реальность осталась где-то на парковке у первого фильма. Даже глава студии Universal Донна Лэнгли позже призналась:

«Мне жаль, что мы отправили их в космос. Джинна уже не вернуть».

И правда — после этого поверить в уличных гонщиков, борющихся с гравитацией, стало невозможно. «Форсаж» превратился из адреналинового боевика в собственный пародийный мем.

Кассовые сборы буксуют

Когда бюджет фильма достигает 340 миллионов долларов, а сборы — 714 миллионов, это уже не «гоночная победа». Раньше «Форсаж» приносил миллиарды и держал бренд Universal на плаву, но с каждым новым фильмом цифры падают.

Да, франшиза всё ещё прибыльна, но эффект «вау» давно выдохся. Даже сцены с летающими танками и горящими шоссе уже не спасают.

Дуэйн Джонсон ушёл — и вряд ли вернётся

Возвращение Люка Хоббса в финале «Форсажа 10» выглядело как обещание нового витка. Но Джонсон, похоже, пошёл другим путём — он снимается у Сафди, играет драматические роли и ищет себя за пределами боевиков.

Ждать, что он снова сядет за руль ради старых конфликтов с Вином Дизелем, наивно. Без Хоббса франшиза теряет свой «мускул».

Дизель устал — и зрители вместе с ним

Вин Дизель когда-то был символом харизмы и бензина в крови. Теперь его имя не гарантирует кассу, а проекты вне «Форсажа» проваливаются один за другим. Он по-прежнему говорит про «семью», но ощущается, что двигатель его героя работает на последних оборотах.

Даже фанаты признают: Дом Торетто стал тенью самого себя.

Всё, что можно, уже показано

Полёты, воскрешения, предательства, браки, космос — что дальше? Гонка с инопланетянами? У фильма, который прошёл через всё, не осталось поворотов. И, может быть, пора просто сбавить скорость и красиво припарковаться.

«Форсаж 10» был не идеальным, но честным финалом — громким, безумным и до последнего пропитанным духом той самой «семьи». Пусть Дом Торетто наконец заглушит мотор и выйдет из машины. Он заслужил.

