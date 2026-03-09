Меню
Фому из «Невского» в этом сериале не все узнают: 12-серийный сериал НТВ про очередного маньяка — смотрится на одном дыхании

Фому из «Невского» в этом сериале не все узнают: 12-серийный сериал НТВ про очередного маньяка — смотрится на одном дыхании

9 марта 2026 14:15
Кадр из сериала «Невский»

Дмитрий Паламарчук хорош и не в главных ролях.

НТВ славится своими детективными сериалами. Один из них основан на реальной истории, и актер сыграл довольно интересную роль.

О чем сериал «Тень за спиной»

Детектив, основанный на реальных событиях, связанных с делом «ангарского маньяка». Действие разворачивается в провинциальном Лахтинске в 2000–2010 годах, где орудует серийный убийца, нападающий на женщин. Столичный следователь Николай Горобец пытается выследить преступника, но сталкивается с сопротивлением со стороны местной прокуратуры, поглощённой борьбой за влияние.

Роль Дмитрия Паламарчука

В большей степени актер играет положительных героев, хотя его Фома из «Невского» достаточно неоднозначный персонаж. А в этом проекте Паламарчук сыграл роль милиционера, которого выгнали из органов, так как его обвинила несовершеннолетняя девушка в изнасиловании. Он потихоньку спивается, забывая о сыне, которого его бывшая жена растит в одиночку. Финал его жизни печален, но спойлерить мы не будем.

Почему стоит посмотреть сериал

Сериал идеально подойдет тем, кто любит проекты в стиле скандинавских нуаров. Вы попадете в мрачную и серую атмосферу провинциального городка. Мне сериал понравился тем, что здесь не просто идет поиск улик, следователь пытается понять психологию преступника. Сериал очень напоминает культовый проект «Охотник за разумом».

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
