Фома в «Невском» — лишь верхушка айсберга: 2 сериала с Паламарчуком, которые по рейтингу даже выше хита НТВ

Пока поклонники ждут новый сезон «Невского», любопытно взглянуть на другие работы Дмитрия Паламарчука. Удивительно, но сразу два проекта с его участием получили на Кинопоиске более высокий рейтинг, чем главный хит актера. Если у «Невского» оценка составляет 7,9 балла, то эти сериалы сумели подняться еще выше.

«Подсудимый» — 8,0

В сериале «Подсудимый» Дмитрий Паламарчук сыграл следователя Следственного комитета Андрея Климова. Герой привык бороться с преступностью, не обращая внимания на связи, деньги и должности подозреваемых. У него есть любимая жена, дочь и, казалось бы, вполне счастливая жизнь.

Но однажды все рушится. Климов засыпает дома, а просыпается уже в следственном изоляторе. Его обвиняют в убийстве собственной семьи. Самое страшное заключается в том, что из памяти героя исчезли четыре месяца жизни. Теперь ему предстоит не только доказать свою невиновность, но и восстановить цепочку событий, которая привела его за решетку.

Сериал держит интригу практически до самого финала и удачно сочетает детектив, драму и психологический триллер.

«Последняя статья журналиста» — 8,1

Еще выше зрители оценили сериал «Последняя статья журналиста». Действие начинается в начале 1980-х годов. Молодой журналист Олег Верховцев работает в газете и придерживается простого принципа: писать только о том, что видел собственными глазами.

Ради громкого материала он решается на необычный эксперимент. Верховцев договаривается с влиятельными знакомыми, чтобы попасть в камеру смертников по ложному обвинению и подготовить уникальный репортаж. Однако тщательно продуманный план выходит из-под контроля.

Этот сериал многие зрители называют одной из самых сильных драм в карьере Дмитрия Паламарчука. Здесь есть и напряженный сюжет, и эмоциональная история человека, который пытается сохранить себя в обстоятельствах, способных сломать любого.

Не только Невский

Конечно, именно «Невский» сделал Дмитрия Паламарчука звездой отечественных детективов. Однако рейтинги показывают, что в фильмографии актера есть проекты, которые зрители оценили даже выше. И «Подсудимый», и «Последняя статья журналиста» заслуживают внимания тех, кто хочет увидеть Паламарчука не только в образе Фомы, но и в совершенно других, не менее сильных ролях.