Фома из «Невского» вновь влюбляет, но сериал другой: эту 4-х серийную мелодраму посмотрела на одном дыхании

12 февраля 2026 14:15
Кадр из сериала «Я тебя не боюсь!»

Дмитрий Паламарчук вновь покоряет.

Многие знают Дмитрия Паламарчука по его герою Фоме из культового сериала «Невский», однако в фильмографии актера множество ролей. Особенно ему удаются роли «принцев на белом коне». Одна из таких ролей была в мини-сериале «Я тебя не боюсь!».

О чем сериал

Мать двоих детей Даша страдает от мужа-тирана. В один прекрасный день Даша решает изменить жизнь и сбегает в другой город. Здесь она находит новую работу и знакомится с обаятельным Романом. Тот без ума от нее, но Даша очень боится вновь поверить в любовь. Когда Даша готова начать новую жизнь, на пороге неожиданно появлялся ее муж Кирилл, который умоляет о прощении. Однако героиня чувствует подвох и не зря.

Чем интересен сериал

Проект снят в стиле американской «Тихой гавани». Дмитрий Паламарчук играет роль умного и отважного Романа. Сюжет довольно простой, однако именно эта простота и добавляет изюминки. Проект насыщен эмоциями — от страха и злости до надежды, что держит в напряжении, заставляя переживать за героев. Главную женскую роль в сериале исполнила актриса Надежда Бахтина. Она особенно запомнилась зрителям героиней Люцита в сериале «Кармелита».

Фото: Кадр из сериала «Я тебя не боюсь!»
Камилла Булгакова
