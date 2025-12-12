Меню
Фокса можно было убрать за 1 минуту: роковая ошибка «Черной кошки» в финале «Места встречи изменить нельзя»

12 декабря 2025 19:35
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Зрители до сих пор не могут понять логики бандитов.

Кажется, что в финале «Места встречи изменить нельзя» всё решает рок. Случай. Судьба. Но чем дольше смотришь сцену у булочной, тем настойчивее возникает ощущение: бандиты из «Черной кошки» сами выбрали самый опасный вариант из всех возможных. И совершенно зря.

Ошибка, с которой всё покатилось

Когда настоящая Аня раскусила Шарапова у дверей магазина, план Жеглова дал трещину. Задача Володи была простой — передать записку и выманить банду. Ни о каком погружении в логово речи не шло. Но дальше началась цепочка странных решений, будто герои забыли, в каком мире живут и по каким правилам.

Шантаж Фокса, который все приняли всерьез

Фокс угрожает: не вытащите — всех сдам. И бандиты… подчиняются. Хотя по воровским понятиям это почти приговор. Угроза сотрудничества с милицией — красная тряпка. В такой ситуации обычно не ведут переговоры. Обычно проблему устраняют.

И вот вместо простого решения шайка лезет в подвал. Темно. Тесно. Оперативники рядом. Риск максимальный. Хотя у входа в магазин всё можно было закончить за секунды. Фокс — под контролем. Машина рядом. Несколько шагов — и дело сделано.

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Самый логичный ход, которого не сделали

Выстрел. Быстрый отход. Москва 1945 года — ни камер, ни мгновенных ориентировок. Пока бы разобрались, кто и откуда стрелял, «Черная кошка» растворилась бы в городе. Зато исчез бы источник угрозы. И наказание за шантаж было бы вполне «по понятиям», пишет в своем блоге «Горожанин о кино».

Почему они этого не сделали

Вот главный вопрос. Страх? Нерешительность? Или сценарий просто нуждался в драме? Потому что с точки зрения логики бандитов подвал был не героизмом, а авантюрой. И именно она их и погубила.

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
