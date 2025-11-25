Меню
Фляйшер раскрыл первые детали сюжета «Иллюзии обмана 4»: «Восемь всадников» воссоединятся, но это еще не все сюрпризы

25 ноября 2025 16:40
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Сценарий уже, кстати, пишется.

Пока мир обсуждает финал «Иллюзии обмана 3», Рубен Фляйшер тихо бросает фразу, от которой фанаты моментально замирают: в «Иллюзии обмана 4» вернутся все «Восемь всадников».

То есть не просто продолжение — а полноценное объединение команды, где каждый фокус, каждый размах руки и каждый трюк обещает новый виток игры против невозможного.

Кто вернётся

Фляйшер подтвердил, что в четвёртой части снова вместе окажутся Атлас, Маккинни, Хенли, Джек, Лулу, а также молодые фавориты прошлой части — Боско, Джун и Чарли. Команда «Ока» теперь в полном составе, и весь мир снова станет их сценой. Впрочем, легко заметить: это не просто попытка повторить успех — франшиза готовится играть на повышение.

Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Что задумали создатели

Режиссёр намекает на приключение, которое растянется на полмира: ограбления, иллюзии, безумные трюки, от которых у зрителей снова будут потеть ладони. Сценарий ещё пишут, но общая идея ясна — это будет история о восьми магистрах иллюзии, которые действуют как отряд спецназа, только вместо оружия у них — оптические ловушки и идеальная синхронизация.

Кто станет центром

Дилан Родс в третьем фильме появился лишь на мгновение, но теперь Фляйшер обещает расширить его роль. Правда, всё упирается в график Марка Руффало, который разрывается между «Судным днём» и возможными новыми проектами Marvel. Если звёзды сойдутся — Родс станет центральной фигурой истории. Если нет — сценаристам придётся выкручиваться, пишет Soyuz.

Почему четвёртая часть неизбежна

«Иллюзия обмана 3» уже собрала 146 миллионов долларов при бюджете в 90 — слишком громкий результат, чтобы франшизу закрывали. Касса сказала вслух то, что и так было понятно: зрители по-прежнему хотят трюков, краж, хитроумных комбинаций и того самого ощущения, когда реальность на секунду перестаёт быть надёжной.

Ранее портал «Киноафиша» писал о сюжете фильма «Иллюзия обмана 3».

Фото: Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»
Екатерина Адамова
