От создателей «Очень странных дел»: этот свежий сериал Netflix от братьев Даффер стал мировым хитом всего за 3 дня

Новый мистический триллер от создателей «Очень странных дел» неожиданно стал одним из самых обсуждаемых проектов Netflix. Сериал «У меня очень плохое предчувствие» вышел 26 марта и всего за три дня возглавил мировые чарты платформы. Проект получил 83% положительных отзывов на Rotten Tomatoes и быстро привлек внимание зрителей по всему миру.

Стремительный успех после премьеры

По данным FlixPatrol, сериал стал самым популярным проектом Netflix сразу после релиза. История сосредоточена вокруг Рэйчел Харкин, которая готовится к свадьбе, но начинает ощущать тревогу и предчувствие беды. Вместе с женихом она отправляется в уединенный дом в заснеженном лесу, где постепенно начинают происходить странные события.

Такой сюжет сочетает психологический триллер и хоррор, что сразу привлекло внимание зрителей. Особенно учитывая участие братьев Даффер, известных по сериалу «Очень странные дела».

Почему сериал так заинтересовал зрителей

Создателем проекта выступила Хейли З. Бостон, а главные роли исполнили Камила Морроне и Адам ДиМарко. История строится вокруг страха перед браком и сомнений в выборе партнера, которые постепенно превращаются в настоящий кошмар.

Netflix описывает сериал как хоррор-версию брака. Если «Кэрри» рассказывает о взрослении, а «Ребенок Розмари» — о материнстве, то новый проект показывает страх перед семейной жизнью.

Стоит ли смотреть

Судя по рейтингам и реакции зрителей, новый сериал стал одним из самых заметных проектов Netflix этой весны. Вопрос лишь в том, сможет ли он удержаться в топе, учитывая появление новых премьер.