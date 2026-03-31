Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи От создателей «Очень странных дел»: этот свежий сериал Netflix от братьев Даффер стал мировым хитом всего за 3 дня

От создателей «Очень странных дел»: этот свежий сериал Netflix от братьев Даффер стал мировым хитом всего за 3 дня

31 марта 2026 17:09
Кадр из сериала «У меня очень плохое предчувствие»

На него определенно стоит обратить внимание.

Новый мистический триллер от создателей «Очень странных дел» неожиданно стал одним из самых обсуждаемых проектов Netflix. Сериал «У меня очень плохое предчувствие» вышел 26 марта и всего за три дня возглавил мировые чарты платформы. Проект получил 83% положительных отзывов на Rotten Tomatoes и быстро привлек внимание зрителей по всему миру.

Стремительный успех после премьеры

По данным FlixPatrol, сериал стал самым популярным проектом Netflix сразу после релиза. История сосредоточена вокруг Рэйчел Харкин, которая готовится к свадьбе, но начинает ощущать тревогу и предчувствие беды. Вместе с женихом она отправляется в уединенный дом в заснеженном лесу, где постепенно начинают происходить странные события.

Такой сюжет сочетает психологический триллер и хоррор, что сразу привлекло внимание зрителей. Особенно учитывая участие братьев Даффер, известных по сериалу «Очень странные дела».

Почему сериал так заинтересовал зрителей

Создателем проекта выступила Хейли З. Бостон, а главные роли исполнили Камила Морроне и Адам ДиМарко. История строится вокруг страха перед браком и сомнений в выборе партнера, которые постепенно превращаются в настоящий кошмар.

Netflix описывает сериал как хоррор-версию брака. Если «Кэрри» рассказывает о взрослении, а «Ребенок Розмари» — о материнстве, то новый проект показывает страх перед семейной жизнью.

Стоит ли смотреть

Судя по рейтингам и реакции зрителей, новый сериал стал одним из самых заметных проектов Netflix этой весны. Вопрос лишь в том, сможет ли он удержаться в топе, учитывая появление новых премьер.

Фото: Кадр из сериала «У меня очень плохое предчувствие»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше