Киноафиша Статьи Физика ушла в отпуск: разбираем абсурдную смерть Визериса из «Игры престолов» от золотой короны (температура — не та, звук — не тот)

17 октября 2025 21:02
Кадр из сериала «Игра престолов»

Даше школьники поняли, в чем тут ошибка.

Золото, которое можно расплавить в котелке — звучит как метафора алчности, но не как физическая реальность. А вот в первом сезоне «Игры престолов» сценаристы решили иначе. Помните ту сцену, когда кхал Дрого «дарит корону» Визерису — расплавляет золото и выливает ему на голову? Момент мощный, жуткий, запоминающийся. Но если включить не эмоции, а физику — всё рушится.

Корона без огня

Чтобы расплавить золото, нужно больше тысячи градусов. А костёр, какой бы он ни был «варварский», даёт максимум восемьсот. Золото просто не растаяло бы — максимум нагрелось до красного и слегка деформировалось.

Так что пока Дрого пафосно смотрел, как металл «течёт», зритель с минимальными знаниями термодинамики уже понимал: это не корона, а киноляп.

Кадр из сериала «Игра престолов»

«Звенящая смерть»

Но сценаристы пошли дальше. Когда тело Визериса падает, его голова звенит, как бронзовый колокол. Проблема в том, что золото не успело бы застыть так быстро, да и звук жидкого металла — не звон, а плеск. И вот тут магия сериала переходит в область мультяшной физики.

Исторический след

Иногда говорят, что идея сцены вдохновлена легендой о Чингисхане, который якобы залил пленнику в горло расплавленное серебро. Красиво, варварски, символично — но опять мимо. Даже если подобное наказание существовало, металл плавили не на костре, а в кузнечном тигле. То есть, если бы Дрого хотел реально расплавить золото, ему понадобился бы кузнец, меха и терпение.

Великая сцена, мелкий просчёт

Да, момент остался одним из самых эффектных в сериале — и в этом его сила. Но с точки зрения физики всё не просто нереалистично, а фантастично. Золото в котелке — символ, не металл. Ирония в том, что умер Визерис не от температуры, а от собственной жадности.

Ддо сих пор фанатеете по «Игре престолов»? Тест покажет, какой дракон бы вам подошел.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
