«Фишер» возвращается с 3 сезоном: прежние сезоны были только прелюдией к этому аду — девушка-Маугли, Алтай, маньяк

Новая глава франшизы превращает привычное расследование в мрачный ритуал: тайга пугает, убийца ждет, а следователи идут туда, откуда не всегда возвращаются.

Франшиза «Фишер», ставшая одним из самых громких российских сериалов последних лет, возвращается с новой частью.

На Wink начались съемки «После Фишера. Инквизитор» — продолжение, которое может переплюнуть все предыдущие сезоны по накалу сюжета и уровню ужаса.

Новый сезон — новые лица

Режиссером проекта стала Ольга Френкель (сериал «Деффчонки»).

«Это история о тех, для кого не существует чужой боли, чужих детей, чужих проблем и горестей. Главные герои сериала — несовершенные, травмированные, уязвимые и подчас очень неправильные люди, но они всегда делают выбор в пользу справедливости», — отметила она.

В главных ролях зрители увидят Юлию Снигирь и Полину Гухман. Остальной состав пока неизвестен.

За производство отвечает «Кейстоун продакшн» совместно с «НМГ Студией». Продюсеры — Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, сценарий написала Татьяна Арцеулова, оператором-постановщиком стал Леван Капанадзе.

Алтайская тайга против следователей

Сюжет переносит действие в маленький алтайский город у границы тайги. Там находят тело дочери местного чиновника, и становится ясно: это убийство связано с серией преступлений знаменитого барнаульского маньяка.

В расследование включаются местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Все улики ведут к загадочной девушке-Маугли, выросшей в глуши, где правда и легенды переплетаются.

«Фишер» как феномен

Первый сезон «Фишера» вышел в 2023 году и сразу собрал награды «Золотого орла».

Второй сезон — «Фишер. Затмение» — в 2025-м набрал почти 42 миллиона просмотров на Wink и зрительский рейтинг 9,2 на Wink.ru.

Юлия Снигирь призналась:

«Я смотрела два сезона "Фишера", и мне понравилось, что они выглядят как многосерийные художественные фильмы. В новом сезоне у нас потрясающая команда, и я верю, что зрители почувствуют тот кайф, с которым мы работаем».

«После Фишера. Инквизитор» станет не просто продолжением, а новой ступенью франшизы, где каждая серия звучит как приговор, а тайга становится отдельным героем.

