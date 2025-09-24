«Фишер» возвращается с 3 сезоном: прежние сезоны были только прелюдией к этому аду — девушка-Маугли, Алтай, маньяк

Франшиза «Фишер», ставшая одним из самых громких российских сериалов последних лет, возвращается с новой частью.
На Wink начались съемки «После Фишера. Инквизитор» — продолжение, которое может переплюнуть все предыдущие сезоны по накалу сюжета и уровню ужаса.
Новый сезон — новые лица
Режиссером проекта стала Ольга Френкель (сериал «Деффчонки»).
«Это история о тех, для кого не существует чужой боли, чужих детей, чужих проблем и горестей. Главные герои сериала — несовершенные, травмированные, уязвимые и подчас очень неправильные люди, но они всегда делают выбор в пользу справедливости», — отметила она.
В главных ролях зрители увидят Юлию Снигирь и Полину Гухман. Остальной состав пока неизвестен.
За производство отвечает «Кейстоун продакшн» совместно с «НМГ Студией». Продюсеры — Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, сценарий написала Татьяна Арцеулова, оператором-постановщиком стал Леван Капанадзе.
Алтайская тайга против следователей
Сюжет переносит действие в маленький алтайский город у границы тайги. Там находят тело дочери местного чиновника, и становится ясно: это убийство связано с серией преступлений знаменитого барнаульского маньяка.
В расследование включаются местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Все улики ведут к загадочной девушке-Маугли, выросшей в глуши, где правда и легенды переплетаются.
«Фишер» как феномен
Первый сезон «Фишера» вышел в 2023 году и сразу собрал награды «Золотого орла».
Второй сезон — «Фишер. Затмение» — в 2025-м набрал почти 42 миллиона просмотров на Wink и зрительский рейтинг 9,2 на Wink.ru.
Юлия Снигирь призналась:
«Я смотрела два сезона "Фишера", и мне понравилось, что они выглядят как многосерийные художественные фильмы. В новом сезоне у нас потрясающая команда, и я верю, что зрители почувствуют тот кайф, с которым мы работаем».
«После Фишера. Инквизитор» станет не просто продолжением, а новой ступенью франшизы, где каждая серия звучит как приговор, а тайга становится отдельным героем.
