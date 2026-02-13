Кинокритик выбрал лучшие тру-детективы — здесь самые сильные российские сериалы про серийных убийц

Российские зрители чаще всего обсуждают громкие хиты, но в жанре мрачного криминального детектива есть проекты, которые кинокритики считают более точными и сильными по драматургии. Речь о сериалах про серийных убийц, где важна не сенсация, а разбор преступления и психологии.

На это обращает внимание кинокритик, главный редактор онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино» Александр Голубчиков. В беседе с порталом «Киноафиша» он назвал проекты, которые, по его мнению, заслуживают отдельного разговора.

По словам критика, в таких историях всегда спорят, что перед нами — детектив или хоррор. Российские авторы всё чаще работают на границе жанров, и именно это удерживает интерес зрителя на протяжении сезона.

«Если говорить про „Фишера“, то я бы, наверное, выделил второй сезон. Хотя здесь всегда возникает вопрос, что в этих проектах преобладает — детектив или всё-таки хоррор. Грань довольно тонкая. Поэтому „маньячную“ тему можно объединить: первый сезон „Фишера“ и историю про Чикатило. Причём я имею в виду не первые два сезона, а третий — тот, который посвящён ангарскому маньяку. Там детективная составляющая получилась заметно интереснее и напряжённее. История выстроена более интригующе, и расследование держит внимание сильнее, чем в ранних сезонах».

Критик подчёркивает, что зрителя сегодня цепляет не жестокость, а ощущение реального расследования. Когда внимание уделено деталям дела, мотивам и атмосфере, сериал работает дольше и запоминается сильнее.

Именно такие проекты, по его мнению, формируют новый уровень российского криминального сериала.