«Фишер», «Дети перемен», «Олдскул» и не только: 5 сериалов 2026 года, которые зрители ждут сильнее любых новинок

2026 год не обещает такого же потока громких премьер, как 2025-й, но именно поэтому каждый заметный проект на вес золота. В списке ожиданий оказалось не так много сериалов, зато почти каждый из них вызывает споры и надежды.

Одни ждут возвращения старых хитов, другие — перезапуска удачных форматов. И именно эта пятерка сейчас обсуждается чаще всего.

Девяностые снова в деле

«Дети перемен 2» выглядит самым очевидным продолжением. Тетя Флора больше не просто жесткая женщина, а почти криминальный босс, а семейный конфликт выходит на новый уровень.

К актерскому составу добавились Плотников и Стеклов, и сериал стал заметно мрачнее. Девяностые многим надоели, но именно этот проект пока кажется самым живым.

Маньяки без Янковского

«После Фишера. Инквизитор» пугает и интригует одновременно. Главного лица франшизы больше нет, зато появляются новые странные персонажи. В том числе тот самый бомж по кличке Компот, вокруг которого уже строят фанатские теории. Никто не понимает, куда повернет история, и именно это подогревает интерес.

Монастырь без Ивлеевой

Второй сезон «Монастыря» долго считали замороженным, но его все-таки делают. Теперь действие переносится в Москву, а в центре снова Марк Эйдельштейн. Проект сильно меняется, но первый сезон показал, что у этой истории есть своя публика. И многие хотят увидеть, что будет дальше.

Школа, которая выстрелила

«Олдскул 2» должен доказать, что успех первого сезона был не случайным. Комедия про советскую математичку неожиданно стала хитом. Теперь зрители ждут, смогут ли авторы придумать что-то новое и не повториться. Второй сезон — самый опасный момент для любого сериала.

Возвращение Даши

«Папины дочки 5» — самый неожиданный пункт в этом списке. Возвращение Анастасии Сиваевой и появление Даши в готическом образе уже сделали сезон событием. Даже те, кто давно не смотрит сериал, признаются, что включат пару серий из любопытства, пишет автор канала «Культовые российские сериалы».

Этот список показывает простую вещь: 2026-й будет годом не премьер, а проверок на прочность. Почти все самые ожидаемые сериалы — это продолжения или перезапуски, которым уже есть что терять. Зрители не ищут новизну любой ценой, им важнее, чтобы знакомые истории не развалились.

И именно поэтому ставки так высоки. Вторые и пятые сезоны либо закрепят любовь аудитории, либо окончательно отправят проекты в архив. 2026 год может оказаться тише, но для сериалов он будет решающим.

