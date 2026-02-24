Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы

«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы

24 февраля 2026 21:02
Кадр из сериала «Фишер»

Первые два сезона прошли на ура 

«Фишер» — российский криминальный сериал в жанре триллера и детектива. Ранее вышло 2 сезона сериала.

Первый сезон

Первый сезон вышел в феврале 2023 года. Сюжет опирается на реальные события: персонажа Фишера соотнесен с серийным убийцей Сергеем Головкиным. В центре истории группа следователей, которая стремится поймать маньяка с помощью одного из немногих свидетелей. Главный герой следователь Евгений Боков ведет расследование и одновременно сталкивается с личными проблемами. В первом сезоне сыграли Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко и Сергей Гилев.

Второй сезон

Второй сезон получил подзаголовок «Затмение» и вышел 29 мая 2025 года. Действие перенеслось в курортный город, где появился новый серийный убийца. Боков снова вовлечен в дело и работает вместе с местными оперативниками. Во втором сезоне создатели усилили драму героев: раскрываются их страхи, слабости и напряжение в отношениях.

Официального прототипа у «краснодарского Фишера» нет, но зрители и аналитики проводили параллели с биографией Левана Арояна, известного как Кубанский душитель. В актерском составе второго сезона вошли Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александра Ребенок, Дарья Верещагина, Алексей Агранович, Степан Девонин и Борис Каморзин. Сценаристами сезона стали Наталья Капустина и Сергей Кальварский, режиссером является Александр Цой. Финал сезона вышел 17 июля 2025 года. После премьеры оба шоураннера сообщили о своем уходе из проекта.

Продолжение

24 июля Wink анонсировал, что сервис планирует сразу над двумя новыми сезонами детектива «Фишер. 23 сентября Wink в своем Telegram сообщил о начале съемок третьего сезона «Фишер». Сезон получил название «После Фишера. Инквизитор». Главные роли достались Юлии Снигирь и Полине Гухман, также в проект вернулся Александр Петров. Режиссер-постановщик — Ольга Френкель, оператор — Леван Капанадзе, автор сценария — Татьяна Арцеулова. Производство ведет кинокомпания Кейстоун продакшн при поддержке НМГ Студии.

По сюжету в маленьком алтайском городе у тайги находят тело дочери местного чиновника. Следователи связывают убийство с нераскрытой серией барнаульского маньяка. В деле участвуют местный опер Белова и следователь Терехов из Барнаула. Расследование приводит к загадочной девушке‑Маугли, выросшей в тайге.

Wink раскрыл и часть кастинга: помимо главных актеров в сезоне будут Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина и другие; в камео появится Александр Цой. Съемки третьего сезона уже завершены, они заняли около трех месяцев. Премьера запланирована на 2026 год. Ожидается, что сезон снова будет из восьми серий.

Фото: Кадр из сериала «Фишер»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Звезда «Игры в кальмара» превращается в серийного убийцу после увольнения: почему стоит посмотреть «Метод исключения» 2025 года Звезда «Игры в кальмара» превращается в серийного убийцу после увольнения: почему стоит посмотреть «Метод исключения» 2025 года Читать дальше 25 февраля 2026
На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс» На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс» Читать дальше 25 февраля 2026
Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного» Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного» Читать дальше 25 февраля 2026
Тоже считаете, что «Маша и Медведь» опасны для детей? Тогда вот 5 мультиков, которые могут заменить хит — по совету от ИИ Тоже считаете, что «Маша и Медведь» опасны для детей? Тогда вот 5 мультиков, которые могут заменить хит — по совету от ИИ Читать дальше 25 февраля 2026
«Полярный» зря пообещал остановиться на 5 сезоне: уже начались съемки 6-го — и вот что ждет зрителей «Полярный» зря пообещал остановиться на 5 сезоне: уже начались съемки 6-го — и вот что ждет зрителей Читать дальше 25 февраля 2026
Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край Читать дальше 25 февраля 2026
Какой сериал НТВ запустит сразу после «Первого отдела»: точно не «Невский-8» — есть 3 кандидата Какой сериал НТВ запустит сразу после «Первого отдела»: точно не «Невский-8» — есть 3 кандидата Читать дальше 25 февраля 2026
Испанский триллер внезапно стал хитом №1 на Netflix: для фанатов «Бумажного дома» — идеальный вариант Испанский триллер внезапно стал хитом №1 на Netflix: для фанатов «Бумажного дома» — идеальный вариант Читать дальше 25 февраля 2026
Не только «К себе нежно»: 3 фильма о женщинах в кризисе среднего возраста, которые заменят поход к психологу Не только «К себе нежно»: 3 фильма о женщинах в кризисе среднего возраста, которые заменят поход к психологу Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше