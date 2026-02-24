«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы

«Фишер» — российский криминальный сериал в жанре триллера и детектива. Ранее вышло 2 сезона сериала.

Первый сезон

Первый сезон вышел в феврале 2023 года. Сюжет опирается на реальные события: персонажа Фишера соотнесен с серийным убийцей Сергеем Головкиным. В центре истории группа следователей, которая стремится поймать маньяка с помощью одного из немногих свидетелей. Главный герой следователь Евгений Боков ведет расследование и одновременно сталкивается с личными проблемами. В первом сезоне сыграли Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко и Сергей Гилев.

Второй сезон

Второй сезон получил подзаголовок «Затмение» и вышел 29 мая 2025 года. Действие перенеслось в курортный город, где появился новый серийный убийца. Боков снова вовлечен в дело и работает вместе с местными оперативниками. Во втором сезоне создатели усилили драму героев: раскрываются их страхи, слабости и напряжение в отношениях.

Официального прототипа у «краснодарского Фишера» нет, но зрители и аналитики проводили параллели с биографией Левана Арояна, известного как Кубанский душитель. В актерском составе второго сезона вошли Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александра Ребенок, Дарья Верещагина, Алексей Агранович, Степан Девонин и Борис Каморзин. Сценаристами сезона стали Наталья Капустина и Сергей Кальварский, режиссером является Александр Цой. Финал сезона вышел 17 июля 2025 года. После премьеры оба шоураннера сообщили о своем уходе из проекта.

Продолжение

24 июля Wink анонсировал, что сервис планирует сразу над двумя новыми сезонами детектива «Фишер. 23 сентября Wink в своем Telegram сообщил о начале съемок третьего сезона «Фишер». Сезон получил название «После Фишера. Инквизитор». Главные роли достались Юлии Снигирь и Полине Гухман, также в проект вернулся Александр Петров. Режиссер-постановщик — Ольга Френкель, оператор — Леван Капанадзе, автор сценария — Татьяна Арцеулова. Производство ведет кинокомпания Кейстоун продакшн при поддержке НМГ Студии.

По сюжету в маленьком алтайском городе у тайги находят тело дочери местного чиновника. Следователи связывают убийство с нераскрытой серией барнаульского маньяка. В деле участвуют местный опер Белова и следователь Терехов из Барнаула. Расследование приводит к загадочной девушке‑Маугли, выросшей в тайге.

Wink раскрыл и часть кастинга: помимо главных актеров в сезоне будут Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина и другие; в камео появится Александр Цой. Съемки третьего сезона уже завершены, они заняли около трех месяцев. Премьера запланирована на 2026 год. Ожидается, что сезон снова будет из восьми серий.