Киноафиша Статьи Фирузе проводила хальветы с Сулейманом, но ребенка так и не родила: деталь «Великолепного века», которую многие не заметили

Фирузе проводила хальветы с Сулейманом, но ребенка так и не родила: деталь «Великолепного века», которую многие не заметили

10 марта 2026 07:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Хюррем бы такую ошибку точно не допустила.

«Великолепный век» до сих пор остается одним из самых обсуждаемых исторических сериалов. Миллионы зрителей пересматривают его снова и снова, разбирают сцены и спорят о судьбах героев.

Многие знают сюжет почти наизусть. При этом один вопрос до сих пор вызывает недоумение у фанатов. Почему Фирузе, которая регулярно встречалась с султаном Сулейманом, так и не забеременела.

Фаворитка, которая стала угрозой для Хюррем

Фирузе появляется в сериале «Великолепный век» как новая фаворитка султана Сулеймана. Красивая, спокойная и послушная девушка быстро привлекает внимание правителя. Между ними начинаются регулярные хальветы — личные встречи султана с наложницей.

В гареме Османской империи такие отношения почти всегда заканчивались рождением ребенка. Именно этого больше всего боялась Хюррем-султан. Появление нового шехзаде могло полностью изменить расстановку сил во дворце.

«Великолепный век»

Почему Фирузе так и не стала матерью

Главная причина оказалась неожиданно простой. Фирузе долгое время вообще не думала о ребенке. Ее главной задачей было завоевать сердце султана и вытеснить Хюррем из его жизни.

Лишь позже, после разговора с Афифе-хатун, фаворитка задумалась о том, что рождение наследника могло бы закрепить ее положение в гареме. К этому моменту события уже начали развиваться слишком быстро.

Рустем-паша выяснил настоящую тайну девушки. Оказалось, что Фирузе — персидская принцесса Хюмейра. После раскрытия этого факта ее немедленно выслали из дворца Топкапы.

Фирузе так и не стала матерью шехзаде по самой простой причине. Она просто не успела. В мире гаремных интриг иногда достаточно одной раскрытой тайны, чтобы судьба фаворитки изменилась навсегда.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
