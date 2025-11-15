Фирузе из «Великолепного века» вновь вернулась на экраны: этот турецкий сериал уже обещает стать «бомбой»

Турецкие драмы редко обходятся без страсти, дворцовых интриг и роскошных костюмов. Но «Сказки 1001 ночи» обещают нечто большее — атмосферу древнего Востока, где каждое слово может спасти жизнь. Спустя год ожидания зрители наконец увидели первый тизер сериала с Джансу Дере и Ибрагимом Челикколом — и он уже стал событием в турдизи-мире.

История, рассказанная под угрозой смерти

В центре сюжета — легендарная история Шахерезады и султана Шахрияра. После предательства любимой падишах превращается в безжалостного правителя: каждую ночь он берёт новую наложницу, а утром приказывает её казнить.

Но когда к нему попадает Шахерезада, дочь визиря, всё меняется. Чтобы выжить, девушка начинает рассказывать истории — чарующие, опасные, полные тайн и любви. Каждая из них становится мостом между жизнью и смертью, между ненавистью и прощением.

Джансу Дере и Ибрагим Челиккол — новая королевская пара

В образе Шахерезады Джансу Дере выглядит так, будто создана для этой роли: утончённая, сильная, с тем самым взглядом, в котором прячется и страх, и мудрость. Она уже блистала в роли Фирузе в «Великолепном веке», а этот сериал грозит затмить культовый хит.

Её партнёр Ибрагим Челиккол предстаёт перед зрителями в роли Шахрияра — властного, но уязвимого правителя. Даже в коротком тизере видно, как напряжение между героями превращается в магию.

Восток, который оживает на экране

Сериал обещает стать одной из самых масштабных турецких постановок последних лет: костюмы ручной работы, дворцовые декорации, восточная музыка и внимание к деталям делают «Сказки 1001 ночи» зрелищем, от которого трудно оторваться. По словам создателей, история растянется на три сезона — в общей сложности тридцать серий.

Премьера ожидается в конце 2025 года, и, судя по первому трейлеру, зрителей ждёт не просто сказка, а настоящий восточный эпос — где каждое слово может изменить судьбу.

Ранее мы писали: Таким темпом «Клюквенный щербет» постигнет участь «Зимородка»: смотрю новые серии и удивляюсь — что вообще происходит?