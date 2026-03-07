Меню
Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе

7 марта 2026 17:09
Кадр из сериала «Дети перемен»

А после показа пройдет встреча с актерами.

Финал второго сезона сериала «Детей перемен» покажут не только онлайн. Заключительный эпизод проекта впервые представят на большом экране.

Специальный показ пройдет 19 марта в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Зрители увидят финальную серию раньше официальной онлайн-премьеры и смогут пообщаться с создателями проекта.

После показа состоится встреча с режиссерами Сергеем Тарамаевым и Любовью Львовой. К разговору также присоединятся актеры сериала: Слава Копейкин, Сергей Гилев, Макар Хлебников, Алина Дулова и Хетаг Хинчагов.

Второй сезон «Детей перемен» состоит из восьми серий. Новые эпизоды выходят каждую неделю по четвергам в онлайн-кинотеатрах.

Те, кто не попадет на специальный показ в Москве, смогут посмотреть финал в тот же день онлайн. Эпизод одновременно появится в библиотеках START и Wink, где зрители узнают, чем завершится история героев второго сезона.

Фото: Кадр из сериала «Дети перемен»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
