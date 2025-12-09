Финал «Зверополиса-2» будто кричит о чувствах, летят искры, но Disney молчит: так пара ли Джуди и Ник на самом деле?

Меню
9 декабря 2025 17:09
Кадр из мультфильма «Зверополис»

Там и признание в любви было, но все равно отношения не ясны до конца.

Те, кто пересматривает «Зверополис» и смотрел вторую часть, рано или поздно ловят себя на одном и том же вопросе: так они вместе или нет? Джуди и Ник — тот случай, когда химия между персонажами буквально искрит, но создатели будто нарочно оставляют дверь приоткрытой.

Полфильма намеки: доверие, подколы, спасения, взгляды, которые обычно в анимации дарят будущим влюблённым. А в финале — тот самый «ты мне не безразлична, я люблю тебя», из-за которого половина фанатов уверена: роман здесь точно был задуман.

Но официально их статус так и остаётся в серой зоне. Disney аккуратно держит линию «лучших друзей и партнёров», объясняя, что Джуди и Ник — пример того, как разные могут стать близкими без обязательного превращения в пару. Хотя фанаты уверены: если бы вышел сиквел, чувства героев развили бы без лишних загадок.

Правда в том, что оба чтят друг друга глубже, чем просто напарники. Их связь — доверие, верность и теплая привязанность. И потому они одновременно и не пара… и, по сути, пара. Именно эта недосказанность делает их дуэт одним из самых эмоциональных в современном анимационном кино.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто такой Гэри в «Зверополисе 2».

Фото: Кадр из мультфильма «Зверополис»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
