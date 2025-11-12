Финал «Властелина колец» не должен был пережить один хоббит: Толкин решил его судьбу одной строчкой

В итоге автор отказался от этого замысла.

Согласно архивным материалам, Дж. Р. Р. Толкин изначально рассматривал возможность иного завершения своей эпопеи «Властелин колец». В рабочих черновиках автора сохранились свидетельства о планах включить в финал гибель одного из ключевых персонажей.

Исследование рукописей указывает, что таким героем мог стать один из хоббитов, пользующийся особой популярностью у читателей и зрителей. В экранизации публика бы точно не сдержала слез.

Кто должен был погибнуть во «Властелине колец»

Судя по черновикам Толкина, изначально он планировал убить одного из хоббитов. Этим персонажем мог стать Пиппин, Перегрин Тук.

В заметках после главы о Лориэне автор всерьез рассматривал такую возможность.

«Если кому-то из хоббитов и суждено умереть, то это будет трус Пиппин, который совершит храбрый подвиг», — гласила одна строчка.

Хотя эта идея так и не попала в книгу, общая линия развития Пиппина — его взросление и превращение из комического персонажа в храбреца — в романе осталась.

Как бы погиб Пиппин

Анализ финальной редакции «Возвращения короля» показывает следы первоначального замысла. В сцене сражения при Минас-Тирите Пиппин вступает в схватку с троллем, пытаясь защитить гондорского воина Берегонда. Хоббит получает тяжелое ранение и думает о смерти.

В опубликованной версии романа данный эпизод завершается спасением персонажа — Гимли обнаруживает его под телом поверженного противника. Однако изучение черновых материалов доказывает, что Толкин действительно рассматривал возможность гибели Пиппина в этом моменте.

В процессе работы автор пересмотрел свое решение в пользу жизнеутверждающего финала. Благодаря этому все четыре хоббита получили возможность вернуться в Шир.

