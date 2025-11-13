Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Финал уже на носу: вот когда Netflix покажет все серии 5 сезона «Очень странных дел» — напоминаем для тех, кто забыл

Финал уже на носу: вот когда Netflix покажет все серии 5 сезона «Очень странных дел» — напоминаем для тех, кто забыл

13 ноября 2025 13:46
Кадры из сериала «Очень странные дела»

Сезон разделят на 3 части. 

Финал близко — и, если вы забыли, чем закончились прошлые «Очень странные дела», самое время вспомнить. Город Хоукинс снова стоит на краю бездны, герои взрослеют, но чудовища никуда не делись. И уже совсем скоро зрители узнают, чем закончится история, начавшаяся со странного мигающего света в детской комнате.

Когда ждать премьеру

Пятый сезон выйдет на Netflix в конце 2025 года. Сначала зрителям покажут четыре серии 26 ноября, затем ещё три — 25 декабря, а финальный эпизод выйдет в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января. В сумме — восемь серий, которые станут последними в истории Хоукинса.

Что ждёт героев

Сюжет перенесёт нас в осень 1987 года. Изнанка теперь буквально растёт сквозь улицы города, школы закрыты, по дорогам ездят броневики, а армейские патрули сменили школьных охранников. Одиннадцать скрывается от правительства, считая себя причиной катастрофы. Уилл чувствует, что связь с монстром не оборвана, а Векна собирает последнюю армию — решающая битва приближается.

Кто вернётся

На экранах снова появятся Милли Бобби Браун, Финн Вулфхарт, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и Джо Кири. К актёрскому составу присоединилась Линда Хэмилтон — её роль держат в секрете, но известно, что она связана с лабораторией Хоукинса.

Почему это финал, который нельзя пропустить

Создатели называют пятый сезон «самым личным и самым тёмным». Сценарий, по признанию Netflix, тронул всех до слёз. Обещают масштаб, эмоциональный шок и прощание с эпохой — финал, где монстры не всегда страшнее людей.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 сериала из топ-10 Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дата выхода 5 финального сезона «Ведьмака» изменилась: ждали в 2027 году, но теперь прогноз оптимистичнее Дата выхода 5 финального сезона «Ведьмака» изменилась: ждали в 2027 году, но теперь прогноз оптимистичнее Читать дальше 10 ноября 2025
Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела» Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела» Читать дальше 14 ноября 2025
Первый сезон был лишь разминкой: HBO запускает съемки 2 сезона «Дюны: Пророчества» — будет 8 серий вместо 6, и это не все сюрпризы Первый сезон был лишь разминкой: HBO запускает съемки 2 сезона «Дюны: Пророчества» — будет 8 серий вместо 6, и это не все сюрпризы Читать дальше 13 ноября 2025
Вышел первый трейлер «Тайного города» с Пересильд и Биковичем: премьера фэнтези по романам Вадима Панова — в 2026 году (видео) Вышел первый трейлер «Тайного города» с Пересильд и Биковичем: премьера фэнтези по романам Вадима Панова — в 2026 году (видео) Читать дальше 13 ноября 2025
Когда смотреть «Хищник: Планета смерти» онлайн? Спойлер: как сказали бы в «Игре престолов» — зима близко Когда смотреть «Хищник: Планета смерти» онлайн? Спойлер: как сказали бы в «Игре престолов» — зима близко Читать дальше 12 ноября 2025
94% на Rotten Tomatoes спасли сериал «Чужой: Земля»: FX запускает второй сезон — теперь уже официально, никаких слухов 94% на Rotten Tomatoes спасли сериал «Чужой: Земля»: FX запускает второй сезон — теперь уже официально, никаких слухов Читать дальше 12 ноября 2025
Netflix завершил съемки 3 сезона «Аватара: Легенда об Аанге» еще до выхода 2-ого: узнали, когда ждать премьеры и чем все закончится Netflix завершил съемки 3 сезона «Аватара: Легенда об Аанге» еще до выхода 2-ого: узнали, когда ждать премьеры и чем все закончится Читать дальше 12 ноября 2025
Думали, «Шерлок» — вершина детективов? Тогда вы просто не видели «Люпена» от Netflix — 70 млн просмотров за первый месяц как вам? Думали, «Шерлок» — вершина детективов? Тогда вы просто не видели «Люпена» от Netflix — 70 млн просмотров за первый месяц как вам? Читать дальше 11 ноября 2025
«Волшебный участок-2» стартовал, 1 эпизод уже оценили миллионы: когда выйдут остальные серии и кто появится в Петербурге «Волшебный участок-2» стартовал, 1 эпизод уже оценили миллионы: когда выйдут остальные серии и кто появится в Петербурге Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше