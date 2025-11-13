Финал уже на носу: вот когда Netflix покажет все серии 5 сезона «Очень странных дел» — напоминаем для тех, кто забыл

Финал близко — и, если вы забыли, чем закончились прошлые «Очень странные дела», самое время вспомнить. Город Хоукинс снова стоит на краю бездны, герои взрослеют, но чудовища никуда не делись. И уже совсем скоро зрители узнают, чем закончится история, начавшаяся со странного мигающего света в детской комнате.

Когда ждать премьеру

Пятый сезон выйдет на Netflix в конце 2025 года. Сначала зрителям покажут четыре серии 26 ноября, затем ещё три — 25 декабря, а финальный эпизод выйдет в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января. В сумме — восемь серий, которые станут последними в истории Хоукинса.

Что ждёт героев

Сюжет перенесёт нас в осень 1987 года. Изнанка теперь буквально растёт сквозь улицы города, школы закрыты, по дорогам ездят броневики, а армейские патрули сменили школьных охранников. Одиннадцать скрывается от правительства, считая себя причиной катастрофы. Уилл чувствует, что связь с монстром не оборвана, а Векна собирает последнюю армию — решающая битва приближается.

Кто вернётся

На экранах снова появятся Милли Бобби Браун, Финн Вулфхарт, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и Джо Кири. К актёрскому составу присоединилась Линда Хэмилтон — её роль держат в секрете, но известно, что она связана с лабораторией Хоукинса.

Почему это финал, который нельзя пропустить

Создатели называют пятый сезон «самым личным и самым тёмным». Сценарий, по признанию Netflix, тронул всех до слёз. Обещают масштаб, эмоциональный шок и прощание с эпохой — финал, где монстры не всегда страшнее людей.

