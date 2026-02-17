Финал уже 22 февраля: в «Рыцаре Семи королевств» хоронят наследника, и Вестерос остается без лучшего претендента на трон (спойлеры)

«Рыцарь Семи Королевств» подводит первый сезон к финалу с траурным звоном колоколов. В трейлере шестой серии — похороны Таргариена и тяжелые взгляды его родни. Похоже, Вестерос теряет не просто принца, а редкий шанс на спокойное будущее. Смерть в этом мире всегда работает как спичка рядом с порохом.

Гибель наследника и ее цена

Турнирная история Дункана Высокого началась как попытка заявить о себе. Конфликт с принцем Эйрионом привел к «испытанию семерых», где каждая сторона собрала по шесть рыцарей. Поединок закончился победой Дункана и капитуляцией Эйриона. Три участника не пережили схватку, среди них — Бейлор Таргариен.

Бейлора называли достойным будущим королем. Его уважали за рассудительность и чувство долга. Вместе с ним Вестерос теряет фигуру, которая могла удержать баланс сил.

Кому достанется трон

Прощание с Бейлором в шестой серии выглядит как государственный ритуал. За красивыми церемониями уже читается тревога. Освободившееся место у власти редко остается пустым.

Эгг старается доказать Дункану свою верность и сохранить место оруженосца. Сам Дункан после поединка смотрит на рыцарскую славу куда трезвее. Финал выйдет 22 февраля. Сериал уже продлен на второй сезон, впереди и новый «Дом дракона».