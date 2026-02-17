Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Финал уже 22 февраля: в «Рыцаре Семи королевств» хоронят наследника, и Вестерос остается без лучшего претендента на трон (спойлеры)

Финал уже 22 февраля: в «Рыцаре Семи королевств» хоронят наследника, и Вестерос остается без лучшего претендента на трон (спойлеры)

17 февраля 2026 16:40
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

1 бой погибли 3 героя, и это меняет все.

«Рыцарь Семи Королевств» подводит первый сезон к финалу с траурным звоном колоколов. В трейлере шестой серии — похороны Таргариена и тяжелые взгляды его родни. Похоже, Вестерос теряет не просто принца, а редкий шанс на спокойное будущее. Смерть в этом мире всегда работает как спичка рядом с порохом.

Гибель наследника и ее цена

Турнирная история Дункана Высокого началась как попытка заявить о себе. Конфликт с принцем Эйрионом привел к «испытанию семерых», где каждая сторона собрала по шесть рыцарей. Поединок закончился победой Дункана и капитуляцией Эйриона. Три участника не пережили схватку, среди них — Бейлор Таргариен.

Бейлора называли достойным будущим королем. Его уважали за рассудительность и чувство долга. Вместе с ним Вестерос теряет фигуру, которая могла удержать баланс сил.

Кому достанется трон

Прощание с Бейлором в шестой серии выглядит как государственный ритуал. За красивыми церемониями уже читается тревога. Освободившееся место у власти редко остается пустым.

Эгг старается доказать Дункану свою верность и сохранить место оруженосца. Сам Дункан после поединка смотрит на рыцарскую славу куда трезвее. Финал выйдет 22 февраля. Сериал уже продлен на второй сезон, впереди и новый «Дом дракона».

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
9,8 из 10 и уже в топ-5 франшизы: только один эпизод «Рыцаря Семи Королевств» догнал лучшие серии «Игры престолов» 9,8 из 10 и уже в топ-5 франшизы: только один эпизод «Рыцаря Семи Королевств» догнал лучшие серии «Игры престолов» Читать дальше 18 февраля 2026
Хватило и получаса, чтобы обойти «Игру престолов» и набрать 9,9 на IMDb: почему эпизоды «Рыцаря Семи Королевств» такие короткие Хватило и получаса, чтобы обойти «Игру престолов» и набрать 9,9 на IMDb: почему эпизоды «Рыцаря Семи Королевств» такие короткие Читать дальше 16 февраля 2026
Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Читать дальше 18 февраля 2026
Для фанатов «Фишера» и тру-крайма: мини-сериал из 2-х эпизодов на вечер «Ученик серийного убийцы» — это все было на самом деле Для фанатов «Фишера» и тру-крайма: мини-сериал из 2-х эпизодов на вечер «Ученик серийного убийцы» — это все было на самом деле Читать дальше 18 февраля 2026
Перенос на месяц и 12 эпизодов: наконец стало известно, когда выйдет 2 сезон «Черного солнца» с Чурсиным на KION и НТВ Перенос на месяц и 12 эпизодов: наконец стало известно, когда выйдет 2 сезон «Черного солнца» с Чурсиным на KION и НТВ Читать дальше 17 февраля 2026
3 млрд за первый фильм и почти 4 за второй: в «Холопе 3» Прилучный и Асмус отправятся к Петру I, а что будет делать Бикович? (видео) 3 млрд за первый фильм и почти 4 за второй: в «Холопе 3» Прилучный и Асмус отправятся к Петру I, а что будет делать Бикович? (видео) Читать дальше 17 февраля 2026
От этих зимних сериалов побегут мурашки даже в теплой квартире: 5 леденящих триллеров — в №2 блистает Ходченкова От этих зимних сериалов побегут мурашки даже в теплой квартире: 5 леденящих триллеров — в №2 блистает Ходченкова Читать дальше 17 февраля 2026
87% на RT, армия фанатов и одобрение Кэмерона: у аниме «Терминатор: Зеро» были все шансы на успех, но Netflix закрыл хит 87% на RT, армия фанатов и одобрение Кэмерона: у аниме «Терминатор: Зеро» были все шансы на успех, но Netflix закрыл хит Читать дальше 17 февраля 2026
Включите «на фон» — и пропадете на вечер: 3 шедевральный британских детектива, от которых сложно оторваться Включите «на фон» — и пропадете на вечер: 3 шедевральный британских детектива, от которых сложно оторваться Читать дальше 16 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше