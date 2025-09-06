Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Финал «Уэнсдэй» все расставил по местам: чем Энид отличается от других оборотней

Финал «Уэнсдэй» все расставил по местам: чем Энид отличается от других оборотней

6 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Героине пришлось пожертвовать своим будущим ради подруги.

Во второй части второго сезона «Уэнсдэй» зрители узнали кое-что новое о способностях Энид Синклер. Оказалось, что её природа оборотня сильно отличается от других.

Это и есть причина, по которой в первом сезоне её трансформация произошла так неожиданно поздно.

Энид Синклер в 1 сезоне

В первом сезоне Энид Синклер переживала из-за своей неспособности превратиться в оборотня. В то время как её сверстники давно освоили трансформацию, её собственный «внутренний зверь» никак не проявлялся.

Ситуация изменилась лишь в кульминационный момент финала, когда её внезапно пробудившиеся силы помогли Уэнсдэй противостоять Тайлеру Галпину. После поражения Тайлера поместили в специализированное медицинское учреждение.

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Энид Синклер во 2 сезоне

Во втором сезоне в стенах «Невермора» появляется Айседора Капри — новый преподаватель музыки, чья собственная природа оборотня позволила ей разглядеть в Энид нечто исключительное. В отличие от других, Энид продемонстрировала способность к трансформации вне циклов полнолуния.

Айседора раскрыла Энид, что такая особенность — признак альфы, принадлежности к особой касте оборотней, чья сила пробуждается позже, но проявляется ярче и не подчиняется обычным правилам. Это объясняло и запоздалое проявление способностей Энид в первом сезоне, и её уникальную связь с собственной звериной сущностью.

Статус потенциальной альфы открывал перед Энид путь к лидерству в будущей стае, но вместе с силой пришла и тревога — альфы часто несут бремя одиночества. Для эмоциональной и общительной девушки это стало бы настоящим испытанием.

Однако Айседора смягчила её страхи, пообещав помочь избежать изоляции и справиться с уникальным проклятием: главное — избежать трансформации в оборотня в полнолуние, иначе стать обратно человеком будет нельзя. В качестве защиты наставница предложила провести полнолуние в укрепленной клетке.

В финале сезона сбежавший Тайлер объединился с матерью-хайдом и воскресшим учёным Айзеком Найтом. Тот задумал рискованную процедуру с использованием сил Пагсли, угрожавшую жизни мальчика.

Уэнсдэй оказалась в смертельной ловушке, и ее спасла Энид, пожертвовав своим человеческим обликом.

После гибели Айзека и Франсуазы Тайлер скрылся, а потерявшая контроль над собой Энид сбежала в неизвестном направлении. Уэнсдэй, не смирившись с потерей, начинает поиски подруги, чтобы найти способ обратить её проклятие — именно эта миссия, вероятно, станет центром повествования в третьем сезоне.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто все-таки умер в конце второго сезона «Уэнсдэй».

Фото: Кадры из сериала «Уэнсдэй»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Читать дальше 26 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Читать дальше 25 сентября 2025
Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше