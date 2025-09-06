Финал «Уэнсдэй» все расставил по местам: чем Энид отличается от других оборотней

Во второй части второго сезона «Уэнсдэй» зрители узнали кое-что новое о способностях Энид Синклер. Оказалось, что её природа оборотня сильно отличается от других.

Это и есть причина, по которой в первом сезоне её трансформация произошла так неожиданно поздно.

Энид Синклер в 1 сезоне

В первом сезоне Энид Синклер переживала из-за своей неспособности превратиться в оборотня. В то время как её сверстники давно освоили трансформацию, её собственный «внутренний зверь» никак не проявлялся.

Ситуация изменилась лишь в кульминационный момент финала, когда её внезапно пробудившиеся силы помогли Уэнсдэй противостоять Тайлеру Галпину. После поражения Тайлера поместили в специализированное медицинское учреждение.

Энид Синклер во 2 сезоне

Во втором сезоне в стенах «Невермора» появляется Айседора Капри — новый преподаватель музыки, чья собственная природа оборотня позволила ей разглядеть в Энид нечто исключительное. В отличие от других, Энид продемонстрировала способность к трансформации вне циклов полнолуния.

Айседора раскрыла Энид, что такая особенность — признак альфы, принадлежности к особой касте оборотней, чья сила пробуждается позже, но проявляется ярче и не подчиняется обычным правилам. Это объясняло и запоздалое проявление способностей Энид в первом сезоне, и её уникальную связь с собственной звериной сущностью.

Статус потенциальной альфы открывал перед Энид путь к лидерству в будущей стае, но вместе с силой пришла и тревога — альфы часто несут бремя одиночества. Для эмоциональной и общительной девушки это стало бы настоящим испытанием.

Однако Айседора смягчила её страхи, пообещав помочь избежать изоляции и справиться с уникальным проклятием: главное — избежать трансформации в оборотня в полнолуние, иначе стать обратно человеком будет нельзя. В качестве защиты наставница предложила провести полнолуние в укрепленной клетке.

В финале сезона сбежавший Тайлер объединился с матерью-хайдом и воскресшим учёным Айзеком Найтом. Тот задумал рискованную процедуру с использованием сил Пагсли, угрожавшую жизни мальчика.

Уэнсдэй оказалась в смертельной ловушке, и ее спасла Энид, пожертвовав своим человеческим обликом.

После гибели Айзека и Франсуазы Тайлер скрылся, а потерявшая контроль над собой Энид сбежала в неизвестном направлении. Уэнсдэй, не смирившись с потерей, начинает поиски подруги, чтобы найти способ обратить её проклятие — именно эта миссия, вероятно, станет центром повествования в третьем сезоне.

