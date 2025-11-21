Меню
Финал «Спецназа» зрители так и не увидели: почему из 24-х серий хита на экраны вышло только 7

21 ноября 2025 14:44
Кадр из сериала «Спецназ»

Проект рождался непросто.

В нулевые годы сериал «Спецназ» стал настоящим прорывом. Он выгодно выделялся на фоне других проектов качественными боевыми сценами, сильной режиссурой и звездным составом.

Его даже сравнивали с голливудскими блокбастерами. При этом мало кто знает, что работа над сериалом изначально шла очень непросто. И в итоге он оборвался: в эфире была показана всего треть от запланированного объема серий.

Идея «Спецназа»

Идея сериала о спецназовцах, выполняющих задания по всему миру, принадлежала режиссеру Вячеславу Никифорову. Планировалось снять 24 серии с Дятловым, Сидихиным и Лифановым в главных ролях.

Однако после съемок четырех серий проект остановили. Руководству канала не понравился излишне милитаристский подход — вместо человеческих историй зрители видели только боевые операции. Позже часть отснятого материала использовали лишь в одной серии второго сезона под названием «Послушник».

Кадр из сериала «Спецназ»

Съемки «Спецназа»

Проект возглавил Андрей Малюков, известный по культовому «В зоне особого внимания». Из первоначального состава остался только Игорь Лифанов, а его команду составили Галкин, Балуев, Кравченко, Зибров и Носик.

Помимо легендарной «Давай За...», сериал подарил зрителям еще один хит — задорную «Боби-боба», которая долгие годы звучала на рингтонах.

Изначально планировалось 24 серии, но вышло лишь 7 — трагические события в Беслане остановили съемки. Вскоре студия переключилась на другой военный проект, и «Спецназ» так и остался незавершенным.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как снималась самая известная сцена из «Спецназа».

Фото: Кадры из сериала «Спецназ»
Светлана Левкина
