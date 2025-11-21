Финал «Спецназа» зрители так и не увидели: почему из 24-х серий хита на экраны вышло только 7

В нулевые годы сериал «Спецназ» стал настоящим прорывом. Он выгодно выделялся на фоне других проектов качественными боевыми сценами, сильной режиссурой и звездным составом.

Его даже сравнивали с голливудскими блокбастерами. При этом мало кто знает, что работа над сериалом изначально шла очень непросто. И в итоге он оборвался: в эфире была показана всего треть от запланированного объема серий.

Идея «Спецназа»

Идея сериала о спецназовцах, выполняющих задания по всему миру, принадлежала режиссеру Вячеславу Никифорову. Планировалось снять 24 серии с Дятловым, Сидихиным и Лифановым в главных ролях.

Однако после съемок четырех серий проект остановили. Руководству канала не понравился излишне милитаристский подход — вместо человеческих историй зрители видели только боевые операции. Позже часть отснятого материала использовали лишь в одной серии второго сезона под названием «Послушник».

Съемки «Спецназа»

Проект возглавил Андрей Малюков, известный по культовому «В зоне особого внимания». Из первоначального состава остался только Игорь Лифанов, а его команду составили Галкин, Балуев, Кравченко, Зибров и Носик.

Помимо легендарной «Давай За...», сериал подарил зрителям еще один хит — задорную «Боби-боба», которая долгие годы звучала на рингтонах.

Изначально планировалось 24 серии, но вышло лишь 7 — трагические события в Беслане остановили съемки. Вскоре студия переключилась на другой военный проект, и «Спецназ» так и остался незавершенным.

