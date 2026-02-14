Меню
Киноафиша Статьи Финал шокировал даже фанатов «Спартака»: 92% рейтинга и уже готовый сценарий — почему 2 сезон «Дома Ашура» почти неизбежен

14 февраля 2026 19:06
Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»

Убили Цезаря и не извинились.

«Спартак: Дом Ашура» — проект, который поначалу встретили скептически, а к финалу вывели в главные темы обсуждений. Сериал рискнул переписать канон и оказался в точке, где решение о будущем принимается прямо сейчас.

Альтернативная линия, где Ашур выживает, побеждает Спартака и получает лудус Батиата, разделила зрителей. Многие сравнивали с оригиналом и не спешили принимать новую версию. Но финальные эпизоды с резкими сюжетными ходами заметно разогрели интерес. Обсуждения стали активнее, а у критиков проект держит около 92% положительных отзывов.

Сценарии второго сезона уже готовы. Шоураннер Стивен С. ДеНайт говорит о полной готовности к старту. Формального продления нет, но и речи о закрытии тоже. Канал оценивает просмотры, удержание аудитории и экономику.

«Дом Ашура» не стал мягче: максимум жесткости, интриг и откровенных сцен. Платформа не просила сглаживать углы, поддержав взрослый тон франшизы.

Официальных новостей нет, но команда на старте, отклик сильный, а финал подогрел интерес. Если проект получит зелёный свет, продолжение возможно не раньше 2027 года. Арена пока не закрыта.

Фото: Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
