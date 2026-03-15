Финал показали, вопросы остались: зрители требуют 2 сезон «Менталистки», но будет ли он и есть ли уже официальные подтверждения?

15 марта 2026 20:04
Для фанатов мистического детектива новости есть.

Мистический детектив «Менталистка» завершил первый сезон — и зрители уже обсуждают продолжение. Финал вышел в начале марта 2026 года на ТВ-3 и онлайн-платформах.

Проект стартовал совсем недавно, 16 февраля, но быстро набрал аудиторию и стал одной из самых обсуждаемых новинок сезона.

За три недели показали все 16 серий. Сериал неожиданно получил неплохие оценки: на «Кинопоиске» его рейтинг держится на уровне 7,2 баллов. После финала в сети начали активно спрашивать одно и то же — будет ли второй сезон.

История психолога с необычным даром

Главная героиня сериала — психолог Полина Михайлова. У неё редкая способность: прикоснувшись к человеку или предмету, она может увидеть их прошлое. Дар помогает раскрывать преступления, но сама Полина скрывает его от окружающих. В полицию она устраивается не случайно — героиня пытается найти пропавшую сестру.

Её напарником становится капитан Игорь Ветров. Он скептик и не верит ни в экстрасенсорику, ни в мистику. Со временем Ветров начинает замечать, что благодаря странной интуиции Полины раскрываются даже самые сложные дела.

Почему зрители уже ждут продолжение

Сериал снял режиссёр Руслан Паушу. Главные роли сыграли Александра Никифорова и Макар Запорожский. Создатели использовали необычную визуальную технику: часть сцен снимали на старую советскую оптику, адаптированную под современные камеры. Из-за этого картинка получилась мягкой и немного тревожной.

Официальных заявлений о втором сезоне пока нет. Зато зрительский интерес очевиден: после финала обсуждают тайну пропавшей сестры, строят версии и гадают, продолжится ли история. Судя по рейтингу и активности в сети, у «Менталистки» есть все шансы получить продолжение, но только не раньше 2027 года.

Екатерина Адамова
Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик» Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик» Читать дальше 16 марта 2026
«Все это фигня. Вообще фигня»: одна фраза Брагина из 5 серии 1 сезона «Первого отдела» выбесила реальных следователей «Все это фигня. Вообще фигня»: одна фраза Брагина из 5 серии 1 сезона «Первого отдела» выбесила реальных следователей Читать дальше 15 марта 2026
Реальные следователи посмотрели «Первый отдел» и нашли ляп уже во 2 эпизоде 1 сезона: Брагин сделал то, что на самом деле невозможно Реальные следователи посмотрели «Первый отдел» и нашли ляп уже во 2 эпизоде 1 сезона: Брагин сделал то, что на самом деле невозможно Читать дальше 15 марта 2026
«Я села на корточки и не могла перестать плакать»: актриса сериала «На льду» рассказала о сцене, которая её истощила — «Было тяжело» «Я села на корточки и не могла перестать плакать»: актриса сериала «На льду» рассказала о сцене, которая её истощила — «Было тяжело» Читать дальше 15 марта 2026
И Паламарчук тут, и Колесников: какие детективные премьеры НТВ ждать после финала «Первого отдела 5» И Паламарчук тут, и Колесников: какие детективные премьеры НТВ ждать после финала «Первого отдела 5» Читать дальше 14 марта 2026
Между «Невским» и «Первым отделом» вышли «Крестоносцы»: «Думала, что будет вах, а получился — швах» Между «Невским» и «Первым отделом» вышли «Крестоносцы»: «Думала, что будет вах, а получился — швах» Читать дальше 14 марта 2026
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» Читать дальше 13 марта 2026
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря Читать дальше 13 марта 2026
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» 2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» Читать дальше 13 марта 2026
