Финал показали, вопросы остались: зрители требуют 2 сезон «Менталистки», но будет ли он и есть ли уже официальные подтверждения?

Мистический детектив «Менталистка» завершил первый сезон — и зрители уже обсуждают продолжение. Финал вышел в начале марта 2026 года на ТВ-3 и онлайн-платформах.

Проект стартовал совсем недавно, 16 февраля, но быстро набрал аудиторию и стал одной из самых обсуждаемых новинок сезона.

За три недели показали все 16 серий. Сериал неожиданно получил неплохие оценки: на «Кинопоиске» его рейтинг держится на уровне 7,2 баллов. После финала в сети начали активно спрашивать одно и то же — будет ли второй сезон.

История психолога с необычным даром

Главная героиня сериала — психолог Полина Михайлова. У неё редкая способность: прикоснувшись к человеку или предмету, она может увидеть их прошлое. Дар помогает раскрывать преступления, но сама Полина скрывает его от окружающих. В полицию она устраивается не случайно — героиня пытается найти пропавшую сестру.

Её напарником становится капитан Игорь Ветров. Он скептик и не верит ни в экстрасенсорику, ни в мистику. Со временем Ветров начинает замечать, что благодаря странной интуиции Полины раскрываются даже самые сложные дела.

Почему зрители уже ждут продолжение

Сериал снял режиссёр Руслан Паушу. Главные роли сыграли Александра Никифорова и Макар Запорожский. Создатели использовали необычную визуальную технику: часть сцен снимали на старую советскую оптику, адаптированную под современные камеры. Из-за этого картинка получилась мягкой и немного тревожной.

Официальных заявлений о втором сезоне пока нет. Зато зрительский интерес очевиден: после финала обсуждают тайну пропавшей сестры, строят версии и гадают, продолжится ли история. Судя по рейтингу и активности в сети, у «Менталистки» есть все шансы получить продолжение, но только не раньше 2027 года.