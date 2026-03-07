Финал «Первого отдела» уже забыт: зрители НТВ вовсю обсуждают другой сериал — стартовал недавно, а уже шумно

Сюжет нового криминального сериала «Новая земля» разворачивается в Бердянске Запорожской области и знакомит зрителей с работой регионального уголовного розыска. Главный персонаж, опер Тимофей Забелин, прибывает на новую службу и сразу сталкивается с рисками: на улицах нет камер, и вместе с обычными бандитами нередки появление вражеских диверсантов. По сюжету каждое утро герой начинает не с кофе, а с проверки автомобиля на предмет взрывных устройств, а при задержании хулиганов расследования могут перерасти в стрельбу с применением оружия.

Вскоре Забелин берется за очередное дело, но в процессе сам оказывается в числе подозреваемых. Начальник местного управления ФСБ Александр Тютюник убежден в его вине и активно пытается собрать доказательства, тогда как сам главный герой продолжает искать настоящего убийцу. Проект появился в эфире на смену пятому сезону «Первого отдела», который завершился после 20 серий.

В Сети после первых серий жарко начали обсуждать сериал. Часть зрителей сразу стали жаловаться на звук:

«Спешили и экономили, чтобы получить какие-то награды побыстрее? Ну зачем...». «Сценарий сырой, картинка дрожит, звук чудовищный, что вы сделали со звуковиком? Да даже петличками можно было нормально записать без озвучки»

Также зрители жалуются на актерский состав. Правда, претензий к Александру Константинову и Алексею Анищенко нет. Кому-то не нравится и сюжет, хотя сериал очень ждали, ведь он от создателей «Первого отдела».: