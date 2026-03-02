Финал «Первого отдела» 2 марта, а дальше-то что смотреть? Вот стильный мини-сериал из 4 серий на один вечер

Для тех, кто любит крепкие истории, но не готов тратить недели на просмотр.

Сегодня выходят 19-я и 20-я серии «Первого отдела». Финал сезона уже близко, интриги закручены. И главный вопрос звучит просто: что смотреть дальше, если хочется такой же плотной истории, но без марафона на несколько недель.

Есть вариант, который закрывается за один вечер. Это мини-сериал «Сражённый молнией» режиссёра Мэтта Росса. Всего 4 серии по 45–50 минут, то есть меньше четырёх часов экранного времени. Для сравнения: хронометраж некоторых блокбастеров уже превышает три часа, а здесь полноценная история укладывается в формат одного длинного киновечера.

Проект рассказывает о президенте США Джеймсе Гарфилде, который был застрелен в 1881 году. Его играет Майкл Шеннон. В кадре также Мэттью Макфейден и Ник Офферман. Сериал сразу предупреждает зрителя: «повествование идёт о забытых героях». И это правда, имя Гарфилда знают далеко не все.

Главная драматическая линия связана не только с самим президентом, но и с его убийцей Шарлем Гито. Макфейден играет человека, одержимого идеей собственной значимости. Он уверен, что впишет своё имя в историю, и в итоге делает это самым трагическим способом.

В «Сражённом молнией» серьёзная политическая драма сочетается с живыми, местами почти ироничными сценами. Музыку написал Рамин Джавади, знакомый по крупным сериалам, и это добавляет проекту масштаба. Если после «Первого отдела» хочется не затяжной многосерийной истории, а концентрированной драмы, этот вариант действительно можно посмотреть за один вечер.