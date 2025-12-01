Финал переписали прямо перед съёмками: что пошло не так с новым фильмом по «Звёздным войнам»

Одна из самых ожидаемых премьер вселенной получила другой третий акт уже на старте производства.

Грядущий фильм «Звёздные войны: Звёздный истребитель» с Райан Гослинг в главной роли ещё до выхода столкнулся с серьёзными творческими правками.

Режиссёр картины Шон Леви подтвердил, что концовка проекта была полностью переписана в самый последний момент — буквально перед стартом съёмок.

Премьера запланирована на 28 мая 2027 года, и сейчас команда работает уже с обновлённым финалом.

Почему финал пришлось менять

В подкасте «On Film… With Kevin McCarthy» Леви откровенно рассказал, что первоначальный вариант третьего акта не сработал так, как ожидалось.

«С каждым днём я всё больше радуюсь, что мой изначальный замысел не реализовался, потому что новая идея, которую мне пришлось придумать, получилась гораздо лучше оригинала», — заявил он.

Решение переписывать концовку принималось в авральном режиме, уже на финишной прямой к съёмкам.

Давление большой франшизы

За плечами Шона Леви уже были крупные проекты — «Дэдпул и Росомаха» и пятый сезон «Очень странных дел». Но, по его признанию, работа со вселенной «Звёздных войн» ощущается иначе.

Здесь гораздо выше эмоциональная вовлечённость зрителей, а любое сюжетное решение мгновенно оказывается под пристальным вниманием фанатов.

Полностью новая история во вселенной

«Звёздный истребитель» принципиально отличается от привычных фильмов серии. Это не приквел и не сиквел, проект не связан с известными эпохами и персонажами.

Все элементы создаются с нуля — герои, планеты, дроиды и инопланетные расы. При этом, как подчёркивает режиссёр, каждая деталь должна органично вписываться в канон франшизы.

Творческий ориентир проекта

В качестве основного вдохновения съёмочная группа ориентировалась на фильм «Возвращение джедая». Именно он стал отправной точкой при формировании визуального языка и интонации новой истории, несмотря на её самостоятельность внутри вселенной.

Съёмки «Звёздного истребителя» продолжаются, а переработанный финал теперь становится ключевой интригой проекта. Создатели уверяют, что экстренная смена третьего акта пошла фильму на пользу, и именно эта версия будет определять впечатление зрителей от картины в 2027 году.

