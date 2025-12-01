Финал переписали прямо перед съёмками: что пошло не так с новым фильмом по «Звёздным войнам»

Грядущий фильм «Звёздные войны: Звёздный истребитель» с Райан Гослинг в главной роли ещё до выхода столкнулся с серьёзными творческими правками.
Режиссёр картины Шон Леви подтвердил, что концовка проекта была полностью переписана в самый последний момент — буквально перед стартом съёмок.
Премьера запланирована на 28 мая 2027 года, и сейчас команда работает уже с обновлённым финалом.
Почему финал пришлось менять
В подкасте «On Film… With Kevin McCarthy» Леви откровенно рассказал, что первоначальный вариант третьего акта не сработал так, как ожидалось.
«С каждым днём я всё больше радуюсь, что мой изначальный замысел не реализовался, потому что новая идея, которую мне пришлось придумать, получилась гораздо лучше оригинала», — заявил он.
Решение переписывать концовку принималось в авральном режиме, уже на финишной прямой к съёмкам.
Давление большой франшизы
За плечами Шона Леви уже были крупные проекты — «Дэдпул и Росомаха» и пятый сезон «Очень странных дел». Но, по его признанию, работа со вселенной «Звёздных войн» ощущается иначе.
Здесь гораздо выше эмоциональная вовлечённость зрителей, а любое сюжетное решение мгновенно оказывается под пристальным вниманием фанатов.
Полностью новая история во вселенной
«Звёздный истребитель» принципиально отличается от привычных фильмов серии. Это не приквел и не сиквел, проект не связан с известными эпохами и персонажами.
Все элементы создаются с нуля — герои, планеты, дроиды и инопланетные расы. При этом, как подчёркивает режиссёр, каждая деталь должна органично вписываться в канон франшизы.
Творческий ориентир проекта
В качестве основного вдохновения съёмочная группа ориентировалась на фильм «Возвращение джедая». Именно он стал отправной точкой при формировании визуального языка и интонации новой истории, несмотря на её самостоятельность внутри вселенной.
Съёмки «Звёздного истребителя» продолжаются, а переработанный финал теперь становится ключевой интригой проекта. Создатели уверяют, что экстренная смена третьего акта пошла фильму на пользу, и именно эта версия будет определять впечатление зрителей от картины в 2027 году.
