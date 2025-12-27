Финал «Очень странных дел» уже 1 января, а дальше-то что смотреть: 10 историй с той же мистикой, атмосферой и тайнами, которые ничуть не хуже хита Netflix

На Хокинсе и Изнанке дело ведь не заканчивается.

До финала «Очень странных дел» еще есть время (до 1 января), но атмосфера тревожных лесов, исчезающих детей и тайных экспериментов уже не отпускает.

Хорошая новость — этот мир не заканчивается на одном сериале. В кино и сериалах давно существует целый пласт историй, где подростки, маленькие города и нечто потустороннее сталкиваются лоб в лоб.

Где та же тревога, что в Хоукинсе

«Супер 8» — почти чистая ностальгия по 80-м: дети, камеры, железная дорога и существо, которое лучше не будить. «Оно» — та же компания друзей, только страхи здесь уже кровавые и не прощают ошибок.

«Тьма» переносит формулу в Германию, делая исчезновения не просто загадкой, а проклятием нескольких поколений.

Когда наука начинает трескаться

«Секретные материалы» и «Грань» показывают взрослую версию того же кошмара: правительство, тайные лаборатории и ощущение, что мир больше, чем кажется. Если вам нравились эксперименты над детьми и порталы в неизвестное — здесь они доведены до предела.

«Лето 84», «Страшные истории для рассказа в темноте» и «Чужие на районе» — это вариации одной и той же формулы: пока взрослые не верят, подростки первыми понимают, что беда уже рядом.

Мистика без спецэффектного шума

«Специальный полуночный выпуск» и «Чужак» идут другим путем — здесь сверхъестественное подкрадывается тихо и страшнее именно этим, пишет Онлайн-кинотеатр Tvigle.

Финал «Очень странных дел» закроет одну дверь. Но за ней — десяток других миров, где страх, дружба и тайны только начинаются.

Читайте также: Хоть Эдди и умер в конце 4 сезона «Очень странных дел», фанаты уверены, что он вернется в финале: правда, с одной оговоркой