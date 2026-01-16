Финал «Очень странных дел» мог быть другим: до сих пор не понимаю, почему Векна не позвал демогоргонов

В финале пятого сезона «Очень странных дел» произошло неожиданное. Векна, столкнувшись с Оди и её командой в самом сердце Бездны, не призвал на помощь демогоргонов. Это решение главного злодея удивило многих зрителей.

Ведь битва проходила в его родном измерении, где эти монстры должны были быть особенно сильны. К тому же, раньше Векна не раз использовал их как своё главное оружие.

Однако у создателей сериала, братьев Дафферов, было своё объяснение такому необычному сюжетному ходу.

Финал «Очень странных дел»

В пятом сезоне главный злодей Векна, он же Генри Крил, похитил двенадцать детей из Хокинса. Он утащил их в своё измерение, Бездну, или Изнанку.

С помощью коллективного разума детей он хотел пробить дыру между мирами, чтобы поглотить реальность людей и построить её заново по своим правилам.

Но у Одиннадцатой и её друзей был свой план. Они проникли прямо в логово Векны. В решающей схватке им удалось одолеть и самого злодея, и его главное оружие — Истязателя Разума.

Почему не появились демогоргоны

Многие фанаты были удивлены отсутствием демогоргонов в кульминационной битве. Ведь раньше Векна постоянно использовал их. Однако в решающий момент он так и не призвал их на помощь.

Братья Дафферы, создатели сериала, дали объяснение в интервью. Они напомнили, что команда Оди застала Векну врасплох. В тот момент злодей был полностью поглощён своим главным ритуалом. Он концентрировался на связи с похищенными детьми внутри коллективного разума.

У него просто не было времени, чтобы позвать демогоргонов, которые, скорее всего, находились далеко. Векна и предположить не мог, что герои сумеют проникнуть прямо в сердце Бездны. К тому же он был уверен в силе своего главного оружия — Истязателя Разума — и не думал, что ему понадобятся другие помощники.

Мэтт Даффер также признался, что они с братом «устали» от демогоргонов и сделали с ними всё, что хотели.

Росс Даффер добавил, что у них даже была идея показать яйца монстров, отсылая тем самым к «Чужим». Но в итоге они от неё отказались, решив окончательно закрыть историю как самих «Очень странных дел», так и всех их чудовищ.

