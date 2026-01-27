Меню
Финал нового хита Netflix «Его и ее» не может вас отпустить? Тогда вот еще три похожих сериала — маленькие города, интриги и яркие персонажи

27 января 2026 11:50
Кадр из сериала «Его и её»

Эти проекты объединяет атмосфера.

Январской премьерой Netflix, заинтриговавшей зрителей, стал мини-сериал «Его и ее». Компактная история на 6 серий рассказывает историю бывшей журналистки Анны.

Она сознательно отказалась от карьеры и прежней жизни. Её существование стало тихим и почти затворническим.

Всё меняют тревожные новости. В её родном городе Далонеге произошло жестокое убийство.

Анна вынуждена вернуться в места, где прошло её детство. Там она решает снова применить свои профессиональные навыки. Она хочет самостоятельно разобраться в причинах трагедии.

Но её расследование привлекает внимание детектива Джека Харпера. Он очень быстро начинает подозревать, что сама Анна как-то связана с этим преступлением.

Ленту хвалили за необычные твисты и напряженную атмосферу. Если после финала хочется еще также пощекотать себе нервы, то эти 3 сериала отлично подойдут.

«Мейр из Исттауна»

Как и «Его и её», «Мейр из Исттауна» рассказывает о том, как травмирующее событие может отразиться на сплочённом сообществе одного города. Сериал фокусируется на горе, воспоминаниях и незаживающих эмоциональных ранах. Это делает его идеальным для зрителей, которые ценят криминальные драмы с проработанными персонажами.

Действие сериала разворачивается в небольшом городке в Пенсильвании. Кейт Уинслет играет детектива, расследующую убийство и переживающую из-за собственных потерь.

Кадр из сериала «Мейр из Исттауна»

«Убийство»

Зрители, которых привлёк неторопливый темп «Его и её», оценят «Убийство». Сериал растягивает одно расследование на целый сезон. Вместо того чтобы сосредоточиться на быстром разрешении ситуации, он исследует эмоциональные последствия преступления.

Изначально это был датский сериал. В американском ремейке рассказывается о детективах, расследующих убийство девочки-подростка в Сиэтле. В ходе расследования зрители также знакомятся с семьёй жертвы и политическими последствиями этого дела.

Кадр из сериала «Убийство»

«Большая маленькая ложь»

Структурное сходство с «Его и её» делает проект достойным внимания. Сериал «Большая маленькая ложь» рассказывает о группе женщин, чья, казалось бы, идеальная жизнь рушится после загадочной смерти.

С помощью нелинейного повествования и смены точек зрения проект исследует темы вины, травмы и подавленного насилия.

Благодаря звёздному актёрскому составу и многочисленным премиям «Эмми» третий сезон уже официально подтверждён. И сейчас самое время посмотреть нашумевший хит перед его возвращением.

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»
Фото: Кадры из сериалов «Его и её», «Мейр из Исттауна», «Убийство», «Большая маленькая ложь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
